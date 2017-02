Vietnam-Chili: le commerce bilatéral établit un nouveau record en 2016

Hanoï (VNA) - En 2016, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Chili ont dépassé la barre du milliard de dollars, record absolu à ce jour.

Les chaussures et leurs accessoires du Vietnam s'exportent bien au Chili. Photo: internet

Les exportations de produits vietnamiens se sont élevées à 805,3 millions de dollars, soit une croissance annuelle de 24%. La balance du commerce est positive pour le Vietnam de 574 millions de dollars, avec une progression de 60% en un an.



Le Vietnam exporte au Chili, pour l’essentiel, des chaussures et leurs accessoires, du textile et de l'habillement, des machines et de l’équipement électronique, des produits en cuir, du ciment, des matériaux de construction, du poisson pangasius, et de l’ameublement.



Par ailleurs, de nouveaux produits, tels que fruits du dragon, ramboutan, noix de cajou, emballage en polypropylène... sont de plus en plus consommés sur ce marché. -CPV/VNA