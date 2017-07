Hanoi (VNA) - Alors que le président Trân Dai Quang effectue une tournée en Biélorussie et en Russie du 28 juin au 1er juillet, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’apprête à se rendre en Allemagne. Il devrait en effet assister au sommet du G20 à Hambourg du 5 au 8 juillet avant d’effectuer une visite aux Pays-Bas, du 9 au 11 juillet.

Ces déplacements s’inscrivent parfaitement dans la logique définie par le Parti communiste du Vietnam lors de son dernier congrès national, selon laquelle le Vietnam est déterminé à poursuivre une politique extérieure indépendante, autonome, pacifique et coopérative pour le développement.



L’ouverture, la diversification et la multilatéralisation des relations internationales restent les mots clés de la diplomatie vietnamienne. Sa mission ultime étant de maintenir un environnement pacifique favorable au Renouveau national, à un développement socio-économique suivant l’orientation socialiste, à l’enrichissement de la population et au renforcement de la nation.

Toutes les activités diplomatiques doivent suivre les principes d’indépendance, d’unité nationale et de socialisme. Mais les diplomates sont appelés à faire preuve de dynamisme et de flexibilité, à tenir compte des conditions du Vietnam, de celles de ses partenaires comme de la situation régionale et mondiale.

Cette politique s’avère plus pertinente que jamais.

Le Vietnam a établi jusqu’à présent des relations diplomatiques avec 177 pays, dont toutes les grandes puissances, et des relations commerciales avec plus de 220 pays et territoires. Le pays est également membre titulaire de toutes les grandes organisations internationales, toutes les principales institutions financières et commerciales de la région et du monde.

Les investisseurs étrangers affluent vers le Vietnam. Ils y ont lancé 17.000 projets d’un montant total de plus de 170 milliards de dollars. Les produits vietnamiens s’exportent partout, leurs principales destinations étant le Japon, l’ASEAN, la Chine, la République de Corée, l’Union européenne, les Etats-Unis, l’Australie, mais ils commencent aussi à séduire les Russes, les Latino-Américains, les Africains. Au Moyen-Orient, les consommateurs s’habituent peu à peu aux produits vietnamiens.

Fort de son patrimoine culturel riche et original, c’est avec confiance en soi que le Vietnam s’intègre à la communauté internationale. Il est particulièrement actif au sein des forums multilatéraux, où il collabore avec d’autres pays dans la préservation de la paix et des principes fondamentaux du droit international et de la Charte de l’ONU. Aussi a-t-il joué avec brio son rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, mandat 2008-2009, et de membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, mandat 2014-2016.

La multiplication des visites de haut rang de ces derniers temps montre que jamais les relations extérieures du Vietnam n’ont été aussi fructueuses, et que le pays occupe désormais une position bien plus importante sur la scène internationale. – VOV/VNA