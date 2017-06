Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l’heure actuelle, plusieurs grandes marques de moto de grosse cylindrée en provenance de Japon et des États-Unis ne cessent de renforcer leur présence sur le marché vietnamien via le développement de leur réseau de distribution et d’entretien.

Il y a peu de temps, les deux marques japonaises Honda et Yamaha ont présenté au public vietnamien plusieurs modèles de motos de grosse cylindrée. Quant à Honda, elle a dévoilé son plan d’établissement d’un réseau de distribution et d’entretien de motos de ce genre au Vietnam.

Appréciant hautement les perspectives de ce segment au Vietnam, de nombreuses grandes marques américaines et européennes comme Harley-Davidson, Ducati, KTM, Benelli, Brixton… y ont établi des ​concessionnaires et garages d'entretien.



Malgré une faible consommation par rapport aux autres pays de l’ASEAN du fait des prix de vente très élevés, le Vietnam est considéré comme un marché prometteur pour ces marques. -CPV/VNA