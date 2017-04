Vietnam : renforcer la compétitivité dans le tourisme

Photo : Vietnamtourism

Hanoï (VNA) - Selon le Rapport sur la compétitivité mondiale dans le tourisme du Forum économique mondial (WEF) publié à la fin du premier trimestre de l’année 2017, le tourisme vietnamien figure au 67e rang parmi les 136 pays soumis à l'enquête. Il était au 75e rang parmi 141 pays en 2015.Selon le Forum économique mondial, les éléments remarquables qui font la compétitivité du tourisme vietnamien ​sont les ressources culturelles (30e rang), les ressources naturelles (34e) et la compatibilité-prix (35e). En outre, le Vietnam a enregistré plusieurs améliorations différentes comme ​celle de la capacité et la fréquence d'utilisation des technologies de l'information (80e sur 136). En particulier, l'indice du marché la main-d’œuvre ​figure aussi en bonne place (37e sur 136).À noter que l’indice du niveau de sécurité du Vietnam a connu une croissance impressionnante, se hissant 57e rang parmi les 136 pays, soit une augmentation de 18 places par rapport à l’année 2015. Cela signifie que le Vietnam est considéré comme une destination sûre, conviviale et attrayante à l’égard des touristes internationaux. -CPV/NDEL/VNA