Vietnam - Qatar : renforcement de la coopération dans la culture, le sport et le tourisme

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Ngoc Thiên (droite) et l'ambassadeur du Qatar au Vietnam Mohamed Ismail Al Emadi. Photo: Toquoc.





Hanoi (VNA) - Dans les temps à venir, le Vietnam et le Qatar renforceront leurs activités d’échange et de coopération en matière de culture, de sport et de tourisme, contribuant à ​porter les relations bilatérales à un nouveau niveau.Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Ngoc Thiên a eu, dans la matinée du 11 avril à Hanoï, une rencontre avec l’ambassadeur du Qatar au Vietnam, Mohamed Ismail Al Emadi.Le ministre vietnamien a présenté de manière sommaire certaines réalisations dans la mise en œuvre de la coopération entre les deux pays dans les domaines culturel, sportif et touristique au cours de ces derniers temps. À titre indicatif, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a envoyé des troupes d’artistes au Qatar en vue d’interpréter les représentations d’instruments musicaux traditionnels et de présenter les particularités culturelles du pays aux amis qatariens et internationaux.​Sur le plan du sport, se sont déroulés divers échanges des délégations d’arbitres, d’entraîneurs et d’athlètes à l’occasion des tournois sportifs internationaux. Notamment, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a remercié la délégation sportive qatarie pour sa participation aux 5es Jeux asiatiques de plage tenue dans la ville côtière vietnamienne de Dà Nang en 2016.​Dans le tourisme, Nguyên Ngoc Thiên a fait savoir que ce secteur prenait de plus en plus d’importance, avant d’affirmer que le gouvernement vietnamien s’efforçait de développer une industrie touristique, laquelle contribue de manière significative à la croissance de nos économies respectives. Et d’ajouter que les deux parties se sont également accordées pour intensifier la publication du tourisme national sur les médias de l’autre. -NDEL/VNA