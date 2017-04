Vietnam Expo 2017: une bonne opportunité de promouvoir le commerce entre le Vietnam et l’étranger

Conférence de presse sur la 27e foire commerciale internationale du Vietnam (Vietnam Expo 2017). Photo: Dautu.

Hanoï (VNA) - La 27e foire commerciale internationale du Vietnam (Vietnam Expo 2017) aura lieu du 19 au 22 avril à Hanoï, sous les auspices du Département de promotion du commerce et de la compagnie par actions de publicité et de foires commerciales (Vinexad).

Cette nouvelle a été annoncée le 11 avril à Hanoï lors d'une conférence de presse.

Les 600 stands prévus exposeront des produits électriques, électroniques, boissons, produits agricoles et agroalimentaires, cosmétiques, matériaux de construction, énergies renouvelables, textile-habillement, articles de consommation courante…, de plus de 500 entreprises du Vietnam et de 23 pays et territoires.

Placé sous le thème "Renforcement de la connectivité économique régionale et internationale", cet évènement sera un grand outil de promotion du commerce entre le Vietnam et les pays de la région et, plus largement, du monde.

La République de Corée, pays d’honneur de la Vietnam Expo 2017

La République de Corée a été choisie pour la deuxième fois consécutive comme pays d'honneur de cette édition 2017. Cent-trente entreprises de ce pays d’Asie de l’Est présenteront leurs produits des secteurs de l’électronique-électrique, des cosmétiques, des jouets, de l’alimentation, des produits laitiers... Il s’agit de produits figurant dans la liste des marchandises d’origine de la République de Corée bénéficiaires d’une réduction voire d’une exonération de taxe douanière dans le cadre de l’accord de libre-échange entre les deux pays.

A noter que la République de Corée est l’un des trois premiers partenaires commerciaux du Vietnam ainsi que le plus grand investisseur étranger dans le pays avec 57 milliards de dollars de capitaux d’investissement. -CPV/VNA