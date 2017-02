Vietnam Expo 2017: renforcement des liens économiques régionaux et mondiaux

La Vietnam Expo 2017 aura lieu du 19 au 22 avril au Centre international des expositions de Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Placé sous le thème "Renforcement des liens économiques régionaux et mondiaux", la 27e foire commerciale internationale du Vietnam​ (Vietnam Expo 2017) aura lieu du 19 au 22 avril au Centre international des expositions de Hanoï au 91, rue Trân Hung Dao, dans l'arrondissement de Hoan Kiêm.

Il s’agit d’une des activités de promotion commerciale importante à l’occasion de l’Année de l’APEC Vietnam 2017, et aussi d’une "passerelle commerciale" entre le Vietnam et d’autres nations de la région comme du monde.

La Vietnam Expo, qui est organisée annuellement par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coopération avec la compagnie par actions de publicité et des foires (Vinexad), est un événement commercial efficace, apportant de grandes valeurs économiques aux organisations, entreprises et individus vietnamiens comme étrangers.

Pour cette édition, la République de Corée, l’un des premiers pays fondateurs de l’APEC en 1989, est le pays invité d'honneur. En 2016, 111 entreprises sud-coréennes ont présenté lors de cette foire des cosmétiques, des aliments, des boissons, du textile-habillement, des produits pharmaceutiques, des équipements médicaux et des machines industrielles. Ces marchandises bénéficient d​'une réduction des lignes tarifaires dans le cadre de l’accord de libre-échange Vietnam-République de Corée, entré en vigueur en décembre 2015.

La Vietnam Expo 2017 exposera un grand nombre de marchandises vietnamiennes, en particulier celles ayant obtenu le label national "Vietnam Value".

Le point marquant de cet événement sera un stand qui présentera des zones industrielles exemplaires de certaines villes et provinces vietnamiennes, ainsi qu'un autre ​spécialisé dans le design des entreprises, avec l’aide de l’Institut sud-coréen de promotion du design (KIDP en anglais).

Selon le comité d’organisation, cette foire, qui comprendra près de 600 stands, devrait attirer plus de 500 entreprises venues de 23 pays et territoires. ​Des entreprises de Biélorussie, d’Ouganda, de Singapour, de République tchèque, du Japon, de Malaisie, d’Inde, de République de Corée, de Chine et du Vietnam se sont inscrites à cet événement. –VNA