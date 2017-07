Hanoi, 13 juillet (VNA) - Le Vietnam et la Turquie ont convenu d’augmenter la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux à 4 milliards de dollars d'ici 2020 lors de la 7e réunion du Comité mixte sur l'économie et le commerce Vietnam-Turquie, le 13 juillet à Hanoi.

La 7e réunion du Comité mixte Vietnam-Turquie le 13 juillet à Hanoi. Photo : VNA

La réunion a été présidée par le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, et le ministre turc du Travail et de l'Assurance sociale, Mehmet Muezzinoglu.

Mehmet Muezzinoglu a suggéré de lancer des négociations sur un accord bilatéral de libre-échange alors que la partie vietnamienne a demandé à la Turquie de reconnaître le Vietnam comme une économie de marché et de minimiser les mesures de défense commerciale contre les exportations du Vietnam.

Dans l'industrie, le Département de l’Industrie régionale du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et l'Organisation de gestion des petites et moyennes entreprises de la Turquie (KOSGEB) ont signé un plan d'action pour continuer à promouvoir les activités de coopération dans les petites et moyennes entreprises.

En ce qui concerne l'investissement, les deux parties sont parvenues à un consensus sur le contenu d'un protocole d'entente sur la coopération dans la gestion des zones économiques, industrielles et franche.

Ils ont également convenu du contenu du mémorandum d'entente sur la coopération douanière entre les ministères vietnamiens des Finances et du Commerce et la Douane de Turquie.

Les deux parties ont été unanimes en matière de collaboration entre le Département général des Standards, de la Métrologie et de la Qualité (STAMEQ) et l'Institut de normalisation de Turquie.

Les deux pays affinent activement les contenus pour signer des accords sur les statistiques, la science et la technologie, le travail, l'éducation et la formation, la culture, le tourisme, les soins de santé, les ressources naturelles et l'environnement…

Elles ont convenu d’élargir la coopération dans les domaines de l’énergie, la transformation des aliments, la construction, la production des machines et des équipements.

Jeudi après-midi, lors d'une cérémonie de signature du procès-verbal de la réunion, le ministre Tran Tuan Anh a déclaré que le Vietnam et la Turquie avaient déjà signé des accords sur le transport aérien, la navigation et l’accord de non double taxation.

La compagnie aérienne turque Turkish Airlines a inauguré, le 27 juin 2016, une ligne aérienne directe entre Istanbul et Hanoi/Hô Chi Minh-Ville.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, le​ commerce bilatéral a atteint 724,6 millions de dollars, dont 634,9 millions de dollars des exportations du Vietnam, principalement des téléphones mobiles, des fibres, des ordinateurs, des produits électroniques et des accessoires, du caoutchouc, des machines et équipements, des produits dérivés du fer et de l’acier, des vêtements, du poivre, des noix de cajou, des meubles en bois, des produits aquatiques, des chaussures…. -VNA