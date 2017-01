Vietnam et Sénégal renforcent leur coopération dans l’économie et le commerce

L’ambassadeur du Vietnam en Algérie et au Sénégal Pham Quoc Tru (1er à droite) rencontre le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Moustapha Lo Diatta. Photo: VNA

Alger (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Algérie et au Sénégal, Pham Quoc Tru, a eu, du 10 au 13 janvier, des séances de travail avec de nombreux ministres et responsables sénégalais.

Il s’agit du ministre des Postes et des Télécommunications, Aya Abdoul Kane, du ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l’Etat, Khoudia Mbaye, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Moustapha Lo Diatta, du vice-ministre permanent du Commerce, Makhtar Lakh, du président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD), Daouda Thiam, et du directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et grands travaux (APIX) du Sénégal, Dominique Ndong.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont passé en revue les résultats de leur coopération dans l’économie et le commerce de ces derniers temps, avant de discuter des mesures pour intensifier les relations bilatérales.

La partie sénégalaise a appelé les entreprises vietnamiennes à venir investir dans son pays et à coopérer avec leurs homologues sénégalais, notamment dans les télécommunications, la construction, l’agriculture, la pêche, l’aquaculture, le textile et l'habillement, le cuir et les chaussures, l’exploitation de pétrole et de minerais.

Elles sont convenues de perfectionner les cadres juridiques et de signer un protocole d’accord de coopération dans le commerce et l’industrie, des accords d’encouragement et de protection de l’investissement, de non double taxation, de simplification des formalités douanières et des formalités de délivrance d'un visa aux hommes d’affaires des deux pays…

Les deux parties ont également convenu de mettre en œuvre de l’accord signé entre leur chambre de commerce et d’industrie, ainsi que d’examiner la création d’un conseil commun des entreprises.

Elles se sont accordées sur le renforcement des échanges de délégations d’entreprises, de leur participation à des foires internationales organisées dans chaque pays et des activités de promotion du commerce sous les auspices de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), sur l’intensification de la communication sur les potenti​els et les opportunités de commerc​e des deux pays, ainsi que sur la valorisation du rôle des organes de représentation diplomatique des deux pays dans les échanges d'informations sur leur marché et dans le soutien de leurs entreprises.

Le 11 janvier dans la capitale Dakar, l’ambassadeur Pham Quoc Tru a rencontré le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye, pour lui présenter ses lettres de créance.

L'ambassadeur Pham Quoc Tru présente ses lettres de créance au ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye. Photo: VNA

Se déclarant ​heureux du développement vigoureux des relations Vietnam-Sénégal, Mankeur Ndiaye a demandé aux deux parties de s’efforcer, par des activités concrètes et des mécanismes correspondants, d’intensifier leur amitié et leur coopération.

Pham Quoc Tru a affirmé que le Vietnam souhaitait approfondir l’amitié et la coopération multiforme entre les deux pays.

Le 14 janvier, l'ambassadeur Pham Quoc Tru est allé visiter et offrir des cadeaux à des Vietnamiens vivant dans la capitale Dakar.

Il a également participé à une rencontre avec une quarantaine de représentants de la communauté des Vietnamiens au Sénégal. -VNA