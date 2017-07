Orel (VNA) – Le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Binh Duong, Mai Hung Dung, et ​les autorités de la province russe d’Orel ont signé, le 7 juillet, dans la ville d'Orel, province russe éponyme, un mémorandum de coopération multiforme entre ces deux localités.

L’accent de cette coopération est mis sur l’économie, le commerce, les sciences, la technique et la culture. Cet accord aidera les entreprises des deux provinces à établir des contacts, rechercher des opportunités de coopération sur la base de l’égalité et de l’intérêt commun.

A la cérémonie de signature, M. Mai Hung Dung a d​éclaré que cet accord est significatif notamment après la visite officielle du président vietnamien Tran Dai Quang en Russie. Lors de cette visite, les dirigeants des deux pays ont exprimé leur détermination de porter le commerce bilatérale à 10 milliards de dollars vers 2020. ​De plus, cet accord constitue​ra une base pour renforcer l'amitié, l​a compréhension mutuelle et le développement de ​chacun.

Au nom des dirigeants provinciaux, Mai Hung Dung a présenté à la partie russe ​les potentiels de sa localité. Située à 25 km de Ho Chi Minh-Ville et à proximité de ports maritimes, d'aéroports, de centres de services du Sud, Binh Duong ​est l’une des 5 localités du pays attirant le plus ​d'investissements étrangers. Pour l’heure, Binh Duong a drainé près de 3.000 projets d’investissement étranger totalisant plus de 27 milliards de dollars. Rien en 2016, la localité vietnamienne a attiré 262 nouveaux projets et recensé 134 projets ayant ​relevé leur investissement initial, soit près de 2,4 milliards de dollars au total. Ces chiffres ont impressionné les dirigeants de la province d’Orel et des représentants d'entreprises locales présents lors de la cérémonie de signature de l’accord.

Dans l’immédiat, Binh Duong va valoriser ses atouts dans l’import-export. La partie d’Orel s’intéresse aux produits agricoles de Binh Duong comme noix de cajou​ et café, Binh Duong a besoin des technologies russes, par exemple ​celles de raffinage pétrolier de petite ​envergure. Cette localité vietnamienne souhaite promouvoir la coopération avec Orel dans les sciences, les techniques, la formation d'étudiants et enseignants.

Pour sa part, le gouverneur d’Orel, Vadym Potomsky a affirmé que les deux pays sont déterminés à intensifi​er et consolid​er ​le partenariat stratégique entre le Vietnam et la Russie. C​ela a été souligné et discuté de nouveau lors de l’entretien ​du 29 juin dernier ​entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue vietnamien Tran Dai Quang en visite officielle en Russie.



A cette occasion, la délégation de dirigeants et d'entrepreneurs de Binh Duong ont visité de grands établissements industriels, d’éducation et de production d’Orel. Mai Hung Dung a invité des dirigeants et des entrepreneurs d’Orel à venir assister à la conférence sur l'édification de la ville intelligente de Binh Duong prévue en novembre prochain. -VNA