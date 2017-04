Vietnam et République tchèque plaident pour une coopération législative accrue

Budapest (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, en visite en Hongrie et son homologue hongrois László Kovér ont co-présidé une table ronde sur l’amélioration de la législation à l’ère de la mondialisation, mardi 11 avril au siège du Parlement hongrois à Budapest.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et son homologue hongrois László Kovér, à Budapest le 11 avril. Photo : VNA

Nguyên Thi Kim Ngân a salué cette première réunion entre les deux parlements. Elle y voit un nouveau pas de développement dans les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays en général et entre les deux parlements en particulier.

La dirigeante vietnamienne a souligné que le chemin de plus de 30 ans de rénovation et d’intégration internationale parcouru par le Vietnam est un processus plein d’épreuves et difficultés, qui est comparé à un itinéraire «de la rivière à la haute mer».



Avec la détermination et les efforts de tout son peuple et de tout son système politique, le Vietnam a obtenu de grands résultats, fait entrer le pays dans une période d’intégration internationale plus profonde et intégrale, a-t-elle fait savoir.

Durant ce processus, la construction du système juridique visant à promouvoir l’intégration internationale joue un rôle crucial. Le Vietnam est et continuera de perfectionner le processus d’élaboration des lois pour répondre aux exigences de plus en plus élevées de son œuvre de rénovation et d’intégration internationale, a-t-elle indiqué.

Dans cet esprit, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a déclaré que son pays souhaite partager et apprendre des expériences en matière de construction et de perfectionnement du système juridique avec les pays amis, en particulier ceux avec un contexte de développement similaire au sien.



À l’heure actuelle, le Vietnam est membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et se trouve devant des opportunités de se rénover, de promouvoir sa coopération avec l’UE, en particulier après la ratification de l’accord de libre-échange Vietnam-UE.

Le président du Parlement hongrois László Kovér, a pour sa part indiqué que la relation entre la Hongrie et le Vietnam a 67 ans d’histoire, et qu’elle ne cesse de se développer, surtout au cours des dernières années, traduite par les visites régulières au plus haut niveau.

Il a partagé ses bonnes impressions sur la terre et les hommes vietnamiens en voyant de ses propres yeux les performances socio-économiques du Vietnam lors de sa visite officielle au pays en novembre 2015, soulignant que la Hongrie considère le Vietnam comme son partenaire stratégique en Asie du Sud-Est.

Le dirigeant tchèque a également salué les résultats de la 7e session du Comité mixte Vietnam-Hongrie sur la coopération économique à Budapest du 23 au 24 mars, la coopération entre les deux organes législatifs qui sont complémentaires de celle entre les deux gouvernements, ainsi que l’accord de coopération entre les deux organes législatifs qui a porté les liens bilatéraux à une nouvelle hauteur.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân a achevé mardi après-midi 11 avril sa visite officielle en Hongrie, et quitté Budapest pour une visite officielle de quatre jours en République tchèque à l’invitation du président du Sénat tchèque Milan Stech. – VNA