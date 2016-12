Vietnam et République de Corée dialoguent sur la politique de défense

Hanoi, 27 décembre (VNA) – Le 5e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-République de Corée a eu lieu mardi, 27 décembre à Hanoi, avec au menu les questions d’intérêt commun et les mesures susceptible de booster la coopération bilatérale.

Le vice-ministre de la Défense Nguyên Chi Vinh accueille la délégation sud-coréenne au 5e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-République de Corée. Photo: VOV

La délégation vietnamienne était conduite par le vice-ministre de la Défense Nguyên Chi Vinh et la sud-coréenne par son homologue Hoang In Mu.Saluant l’arrivée au Vietnam de la délégation sud-coréenne pour participer à cet événement, le vice-ministre Nguyên Chi Vinh a souligné que le Vietnam fait toujours grand cas des relations de coopération avec la République de Corée dans plusieurs domaines, dont la défense.Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la sécurité régionale et mondiale ainsi que sur d’autres questions internationales d’intérêt commun.Elles ont évalué les résultats de la coopération bilatérale depuis le précédent dialogue tenu en septembre 2015, et ont défini les orientations à suivre pour approfondir cette coopération dans les temps à venir. – VNA