Hanoï (VNA) - La République de Corée a présenté, mardi 19 septembre à Hanoï, son programme visant à promouvoir le tourisme industriel et a invité le Vietnam à faire évoluer sa politique dans ce sens.

Colloque présentant le tourisme industriel de la République de Corée, le 19 septembre à Hanoï. Photo: VNA

Alors que le tourisme traditionnel en République de Corée n’attire plus autant de voyageurs qu’avant, notamment les étrangers, le pays du kimchi cherche à renouveler sa politique touristique, en développant le tourisme industriel, aussi appelé tourisme d’entreprise. Managers et experts sud-coréens estiment que cela pourrait doper le secteur touristique du pays. Le Département général sud-coréen du tourisme, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a d’ailleurs dévoilé ses objectifs et le programme des prochaines semaines.



Deux colloques ont été programmés : l’un à Hanoï, mardi 19 septembre, et l’autre à Hô Chi Minh-Ville, jeudi 21 septembre. Celui à Hanoï, organisé par le journal The Korea Economic Daily, a été parrainé par le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’Organisation sud-coréenne du tourisme, et le journal vietnamien en ligne Vnmedia.vn.



Partager des expériences





La ville Changwon est une des localités de la République du Sud ayant développé avec succès le modèle du tourisme industriel. Photo: VNA

«Je me félicite de la coopération fructueuse entre le Vietnam et la République de Corée dans le tourisme ces derniers temps. J’apprécie l’initiative prise par le journal +The Korea Economic Daily+ concernant l’organisation de ce colloque. Le tourisme industriel est quelque chose de nouveau pour le Vietnam. J’espère qu’avec son expérience dans le domaine, la République de Corée nous aidera à faire les bons choix pour développer ce modèle touristique, a souligné Hà Van Siêu, directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam. C’est l’occasion de coopérer pour nos deux pays qui fêtent cette année le 25anniversaire de leurs relations diplomatiques».

Lors du colloque, les participants ont écouté les experts sud-coréens présenter le concept du tourisme industriel de leur pays. Plusieurs localités sud-coréennes, dont les villes Changwon (province du Gyeongsang, au Sud), Kwangmyeong (province de Gyeonggi, au Sud), ont développé avec succès ce modèle. Il s’agit-là d’une grande source d’inspiration pour les entreprises vietnamiennes qui souhaitent exploiter le potentiel touristique du pays.



«Ces derniers temps, la République de Corée et le Vietnam ont travaillé main dans la main dans le secteur touristique. En août 2017, le Vietnam a accueilli plus de 200.000 touristes sud-coréens, soit une hausse de 30% par rapport à la même période de l’an dernier. La République de Corée, pour sa part, a accueilli depuis le début de l'année près de 1,3 million de voyageurs vietnamiens (+30%)», a fait savoir Jeong Chang Wook, chef du Bureau de représentation du Département général sud-coréen du tourisme au Vietnam. Il a ajouté : «J’espère que le tourisme industriel aidera les voyageurs vietnamiens à découvrir la culture de mon pays, mais aussi à mieux connaître ses unités de production, ses zones industrielles, ses modes de production».

Le tourisme industriel ou le tourisme d’entreprise n’est pas un concept nouveau dans le monde, mais la République de Corée est un des pionniers sur le continent asiatique. Cette année, le pays du kimchi a choisi le Vietnam pour en faire la promotion.

En tant que puissant pays industriel d’Asie, la République de Corée réunit les conditions favorables pour l’éclosion et le développement de ce modèle touristique. L’idée est d’associer la visite d’entreprises industrielles au parcours des sites touristiques traditionnels, souvent d’ordre culturel ou patrimonial.



Le tourisme industriel permet de mieux comprendre l’histoire du développement d’un pays. Par exemple, en République de Corée, les touristes peuvent aujourd’hui découvrir des chaînes de production industrielle, puis contempler les champs de ginseng protégés par les filets noirs. -CVN/VNA