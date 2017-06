Séoul, le 29 juin (VNA) - "L'Assemblée nationale (AN) vietnamienne est disposée à travailler en étroite collaboration avec le parlement sud-coréen pour aider à accélérer le partenariat de coopération stratégique entre les deux pays", a déclaré le vice-président de l'AN Uông Chu Luu lors d’un entretien avec son homologue sud-coréen Park Ju-seon le 29 juin à Séoul.

Le vice-président de l'AN Uông Chu Luu (droite) et son homologue sud-coréen Park Ju-seon. Photo : VNA

Le vice-président de l'AN Uông Chu Luu entame le 29 juin sa visite de trois jours en République de Corée pour renforcer les relations législatives bilatérales.



Profitant du développement des relations Vietnam-République de Corée au cours des 25 dernières années, Uông Chu Luu a suggéré que les deux parties augmentent les échanges de hautes délégations, élargissent la coopération mutuellement bénéfique et stimulent le commerce.



Il a demandé à la République de Corée d'encourager les entreprises locales à investir au Vietnam ​dans les infrastructures, les énergies renouvelables et l'industrie auxiliaire.



Il a remercié la République de Corée d'avoir toujours considéré le Vietnam comme un partenaire prioritaire et de soutenir la ​diaspora vietnamienne dans le pays, demandant au Parlement sud-coréen de continuer à accorder l'Aide publique au développement (APD) au Vietnam.



Il a appelé les organes législateurs vietnamiens et ​sud-coréens à renforcer leur collaboration ​sur les forums interparlementaires ​régionaux et internationaux dont les deux ​parties sont membres.



"Le Vietnam se félicite de l'appui de la République de Corée ​sur la position du Vietnam et de l'ASEAN concernant la question de la mer Orientale et s'attend à ce que la République de Corée montre une attitude plus forte face aux actions qui augmentent les tensions dans ces eaux", a souligné Uông Chu Luu.



Il a déclaré que le Vietnam soutient toujours tous les efforts de dialogue pour maintenir la paix, la stabilité et la dénucléarisation en péninsule coréenne.



Il a profité de l'occasion pour inviter les dirigeants du Parlement sud-coréen à participer au 26e Forum parlementaire Asie Pacifique (APPF), qui se tiendra au Vietnam en janvier 2018.



Pour sa part, Park Ju-seon a souligné la priorité consistant à intensifier les relations entre les deux organes législatifs dans le contexte du partenariat bilatéral croissant dans tous les domaines.



Lors d'une rencontre le même jour avec le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yeon à Séoul, le vice-président de l'AN, Uông Chu Luu, s'est félicité du développement des relations bilatérales au cours de ces 25 dernières années.



Il a affirmé la politique extérieure du Vietnam d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, soulignant que le Vietnam accorde une grande attention à l'amélioration du Partenariat de coopération stratégique avec la République de Corée et souhaite intensifier la coopération bilatérale dans la sécurité, la défense, l'éducation et la formation ainsi que dans les questions internationales et régionales.



"Outre le renforcement des liens économiques et commerciaux d'une manière équilibrée, stable et durable, les deux parties devraient également renforcer la coopération dans la culture, l'éducation, le tourisme et les échanges ​entre habitants", a-t-il suggéré.



Et de déclarer que le Vietnam soutient les efforts de dialogue pour maintenir la paix, la stabilité et la dénucléarisation en péninsule coréenne.



Il a également proposé à la République de Corée d​'apporter son soutien au Vietnam ​concernant le poste de Directeur général de l'UNESCO pour le mandat 2017-2021, tout en demandant une aide aux Vietnamiennes mariées à des Sud-coréens ​pour qu'elle puisse rapidement stabiliser leur vie ​dans ce pays.



Pour sa part, le Premier ministre Lee Nak-yeon a déclaré que son pays s'intéresse au transfert de technologies de construction ferroviaire à grande vitesse vers d'autres pays, dont le Vietnam.



Il a également loué les efforts du Vietnam pour soutenir les investisseurs étrangers, dont ceux sud-coréens à investir sur son sol.



Il a remercié le Vietnam d'avoir soutenu le processus de paix et de dénucléarisation en péninsule coréenne, tout en exprimant son espoir que le président sud-coréen, Moon Jae-in, se rendra au Vietnam et participera au sommet de l'APEC en novembre prochain.



Plus tôt, le vice-président de l'AN Uông Chu Luu et la délégation vietnamienne de l’AN ont visité le siège du groupe Samsung dans la ville de Suwon, de la province de Gyeonggy.



​Selon l’agenda, il ​effectuera une visite de courtoisie auprès du président de l'Assemblée nationale ​sud-coréenne Chung Sye-kyun et visitera l'ambassade ​du Vietnam le 30 juin, avant de conclure sa visite le 1er juillet. -VNA