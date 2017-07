Hô Chi Minh-Ville, 17 juillet (VNA) – Le Vietnam et la République de Corée possèdent des potentiels de coopération et de développement de l’énergie, notamment la bioénergie, a affirmé Yeo Sungku, chef de l’Institut d’étude de la Vallée de l’énergie de la République de Corée, lors d’un programme de connectivité de l’investissement Vietnam-République de Corée tenu le 17 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA

Selon lui, le Vietnam est une des nations ayant le rythme de développement économique le plus rapide en Asie du Sud-Est, c’est pourquoi ​sa demande énerg​étique est très importante et continuera d’augmenter dans l’avenir. Le renforcement de la coopération entre les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes de ce secteur aidera à établir une chaîne de connectivité d’offre-demande sur l’énergie au service des besoins de développement des deux pays.

Le directeur de la compagnie BA Energy, Choi Jiwon, a souligné que les entreprises sud-coréennes s’intéressent au développement des technologies, matériaux et équipements utilisant l’énergie naturelle, ​les énergies renouvelables pour s’orienter ​vers le développement durable.

Vo Tan Thanh, directeur de la filiale à Hô Chi Minh-Ville de la chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, a souligné que le Vietnam et la République de Corée ​ont des programmes de coopération​ dans la thermoélectricité, les énergies renouvelables, l’énergie nucléaire et l’économie d’énergie​. Le groupe de l’électricité nationale de la République de Corée déploie des projets d’envergure au Vietnam.

La promotion des activités de connectivité des investissements entre les entreprises des deux pays dans l’énergie contribuera à rehausser la valeur et la durabilité d​e la coopération entre les deux pays. - VNA