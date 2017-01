Cérémonie de signature de la convention. Photo: VNA



Quang Nam (VNA) – La compagnie automobile Truong Hai (Thaco Group), ​située dans la zone économique ouverte de Chu Lai, province de Quang Nam (Centre), en collaboration avec le Comité populaire provincial et le ministère de l’Agriculture et le Développement rural, ont signé mardi avec le groupe sud-coréen LS Mtron une con​vention ​de coopération dans la production et la distribution de machines agricoles.LS Mtron va transférer des technologies à Thaco ​afin de construire une usine de fabrication de machines et d'équipements agricoles dont le fonctionne​ment sera assuré avec un taux de localisation de 50%. Thaco ​sera en outre le distribu​teur exclusi​f ​pour le Vietnam ​des machines de LS Mtron à partir d’octobre 2017.La deuxième ​phase de ce joint-venture ​portera sur le développement de la production ​aux fins d'export.Lors de la cérémonie de signature, le vice-ministre de l’Agriculture et le Développement rural Hoang Van Thang a déclaré que la coopération entre Thaco et LS Mtron dans la production et la distribution de machines agricoles était un événement important qui contribu​era à ​la progression de l’industrialisation et de la modernisation ​de l’agriculture vietnamienne, ainsi qu'à ​l'élévation de sa compétitivité, ​mais aussi à l'amélioration de la qualité des agriculteurs.LS Mtron, géant ​coréen d​e la ​fabrication de machines agricoles qui a commenc​é ​son ​activité en 1977, est aujourd'hui une marque ​connue dans le monde entier. LS Mtron exporte ses ​produits dans plus de 40 pays. -VNA