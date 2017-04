Vietnam et Pays-Bas poursuivent leur coopération dans l’adaptation aux changements climatiques

La 6e réunion du Comité intergouvernement Vietnam-Pays-Bas sur la résilience aux changements climatiques et la gestion des ressources en eau à La Haye. Photo: VNA



La Haye (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung et la ministre néerlandaise des Infrastructures et de l'Environnement Melanie Schultz ont co-présidé le 19 avril à La Haye la 6e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Pays-Bas sur la résilience aux changements climatiques et la gestion des ressources en eau.

Trinh Dinh Dung s’est déclaré satisfait devant le développement fructueux des relations de coopération Vietnam-Pays-Bas ces 44 dernières années. Les deux pays ont fait des défis dans la confrontation aux changements climatiques les opportunités de coopération dans l’agriculture, la gestion des ressouces en eau…

Il a remercié les Pays-Bas pour son soutien au Vietnam dans le développement du delta du Mékong, dont l’élaboration d’un plan de développement économique durable et rationnel pour préserver les ressources naturelles et réduire les risques pour cette région du Vietnam. Il a souhaité que les Pays-Bas soutiennent le Vietnam dans d’autres domaines comme l’édification des données nationales sur les ressources naturelles, la lutte contre la sécheresse et la salinisation, la gestion de l’alimentation et de l’évacuation d’eau, l’exploitation des réserves d’eau souterraine, la lutte contre l’érosion côtière…

La ministre néerlandaise des Infrastructures et de l’Environnement Melanie Schultz a affirmé que les Pays-Bas prenaient en haute considération des relations de coopération avec le Vietnam. Les Pays-Bas sont prêts à soutenir et transférer de techniques pour aider le Vietnam à développer durablement et efficacement le delta du Mékong et souhaitent, de concert avec le Vietnam, régler les défis des changements climatiques.

A propos du Plan du delta du Mékong, les deux dirigeants ont indiqué que ce plan était un modèle pour la coopération, réaffirmant les liens inséparables entre l’agriculture et l’eau et aussi entre l’agriculture et l’avenir du delta du Mékong. Ils sont convenus des mesures pour continuer de développer durablement le delta du Mékong en relation avec le développement rural et avec la facilité de l’accès de la population aux technologies et connaissances.

Ils ont salué les deux programmes NICHE et ORIO des Pays-Bas permettant d’enrichir les connaissances et d’améliorer la compétence d’organes vietnamiens dans la gestion des ressources en eau, l’adaptation aux changements climatiques, l’agriculture, le transport maritime…

Ils ont discuté de la mise en œuvre des projets dans le cadre de coopération commerciale, notamment le projet Thang-Tram.

Quant à la coopération décentralisée, les deux parties ont hautement estimé la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et Rotterdam dans l’adaptation aux changements climatiques, celle entre Hanoï et Amsterdam dans un projet de rivière To Lich, dans la mise en œuvre de la planification des ressources en eau au bassin du fleuve Rouge et du fleuve de Thai Binh pour la période 2020-2039 et vision de 2050 et d’autres.

Trinh Dinh Dung et Melanie Schultz se sont convenus de mettre en œuvre l’accord de coopération de 2017, selon lequel les deux pays devront promouvoir de nouveaux domaines de coopération, mettre en œuvre les programmes et projets conclus afin de faire de la coopération Vietnam-Pays-Bas dans la résilience aux changements climatiques d’une coopération modèle du monde. -VNA

Enfin, ils ont signé un procès-verbal de cette 6e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Pays-Bas sur la résilience aux changements climatiques et la gestion des ressources en eau et sont tombés d’accord sur l’organisation de la 7e réunion à Hanoï en 2018. -VNA