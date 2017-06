Vietnam et Laos signent un accord de coopération frontalière

La signature d'un accord de coopération frontière entre le commandement de la zone militaire No4 du Vietnam et des divisions No 1 et No4 du commandement de Vientiane et de Xaysomboun. Photo: truyenhinhnghean



Nghe An (VNA) - Des responsables du commandement de la zone militaire N°4 du Vietnam et ceux des divisions N°1 et N°4 du commandement de Vientiane et de Xaysomboun, ainsi que d'autres localités du Centre Laos partageant des frontières avec le Vietnam, ont signé le 20 juin au Nghe An un accord de coopération frontalière.

La signature est intervenue dans le cadre d'une réunion intersectorielle ​de bilan de la coopération bilatérale de 2016 et de définition des orientations pour 2017, co-présidée par le général de division Nguyen Tan Cuong, commandant de la zone militaire N°4 et le colonel Phansay Khanthasay, commandant de la division N°1 du ministère laotien de la Défense.

Les deux parties ont estimé très efficace la coordination ​bilatérale. En particulier, durant la saison sèche 2016-2017, où les Laotiens ont aidé les Vietnamiens de la zone militaire N°4 dans la recherche et le rapatriement des rstes de 200 soldats et experts volontaires vietnamiens tombés au Laos. -VNA