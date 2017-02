Vietnam et Laos s'engagent à mettre en oeuvre les accords conclus

Le président Tran Dai Quang (droite) et le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a regagné son pays le 8 février après avoir co-présidé la 39e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, tenue les 7 et 8 février à Hanoï.

Au cours de son séjour, il ​est allé saluer le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong, le président Tran Dai Quang, a eu une entrevue avec la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan. Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith et son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc ont co-présidé la 39e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.

Les deux parties ont affiché leur volonté de préserver, de renforcer et de valoriser la solidarité spéciale Vietnam-Laos, au profit des générations futures.

Vietnamiens et Laotiens se sont engagés à mettre en œuvre les décisions prises lors de la 39e session du Comité intergouvernemental, la première à avoir été co-présidée par les deux Premiers ministres, et le plan de coopération entre les deux gouvernements en 2017.

Il s’agit de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines : politique, diplomatie, sécurité et défense, économie... Les deux parties vont également élargir leur coopération dans la formation du personnel, investir ensemble dans les infrastructures routières reliant les deux pays, collaborer dans la gestion et l’utilisation durable des ressources en eau et d’autres ressources naturelles.

Pour cette « année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos 2017 », les deux pays vont préparer ensemble les célébrations du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 40e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération bilatéral.

A l’issue de la réunion du Comité intergouvernemental et en présence des deux Premiers ministres, les représentants vietnamiens et laotiens ont signé quatre documents de coopération ( l’accord sur le plan de coopération entre les deux gouvernements en 2017, le procès-verbal de cette 39e session, le plan de coopération entre les ministères vietnamien de l’Education et de la Formation et laotien de l’Education et des Sports, le procès-verbal de création d'une coentreprise d’investissement et de construction d’une ligne de transmission de 500 kV Laos-Vietnam).

Les deux Premiers ministres ont ensuite rencontré la presse et participé à une cérémonie de remise de distinctions honorifiques à des individus et collectifs vietnamiens et laotiens. - VNA