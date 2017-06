Hanoi, 26 juin (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale, Phung Quoc Hien, a reçu le 26 juin à Hanoi le chef de la Commission des affaires juridiques de l'Assemblée nationale laotienne, Bouakham Thippavong.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Phung Quoc Hien, et des délégués de la Commission des affaires juridiques de l'AN du Laos. Photo : VNA

Lors de la rencontre, Phung Quoc Hien a informé son invité ​du fonctionnement et ​des tâches de la Commission de la justice de l’AN du Vietnam, ​à savoir vérifier les projets de loi et superviser les activités de la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême, ainsi que lutte​r contre la corruption.Le vice-président de l’AN Phung Quoc Hien a suggéré que les deux commissions renforcent leur coopération pour échanger des informations, organiser des ateliers pour partager ​des expériences et accroître les échanges et rencontres ​au sein des forums bilatéraux et multilatéraux.Bouakham Thippavong a souligné le rôle important du secteur de la justice dans la stabilité et l'ordre social du Laos, la lutte contre la corruption ainsi que dans le développement socio-économique et culturel.La Commission de la justice de l’AN du Laos, créée en 2016, devrait ​s'inspirer de l'organisation et d​u mode de fonctionnement de son homologue vietnamienne, a-t-il dit, estimant que les législatures vietnamiens et laotiens et les commissions intensifieront leur coordination pour développer ​les relations traditionnelles, la solidarité spéciale, la coopération intégrale entre les deux Partis, les États et les peuples.Plus tôt le même jour, Bouakham Thippavong avait eu des entretiens avec son homologue vietnamienne, Mme Le Thi Nga, au cours de laquelle ils s​'étaient informés d​es activités de leurs commissions. - VNA