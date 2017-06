Quang Nam (VNA) – La Commission du Plan et des Finances de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam et la Commission du Plan, des Finances et de l’Audit de l’AN du Laos se sont réunies le 27 juin dans la ville de Tam Ky de la province de Quang Nam (Centre) ​afin de partager des expériences en matière de gestion du budget d’Etat et des dettes publiques.

Photo : VNA

Vilayvong Budakham, membre du Comité permanent de l’AN, président de la Commission du Plan et des Finances et de l’Audit de l’AN du Laos, a souhaité que les deux parties renforcent le partage d'expériences dans ce domaine.

La partie laotienne a proposé des opinions sur la responsabilité du Conseil populaire à l’échelon provincial dans le contrôle, la supervision du budget local, le mécanisme de gestion et d’utilisation des sources de recettes…

[Vietnam et Laos approfondissent leurs relations dans la justice]

Un représentant de la Commission des Finances et du Budget de l’AN du Vietnam a souligné les principes fondamentaux sur la décentralisation de la gestion budgétaire prévue dans la Constitution en 2013 du Vietnam…

Lors de cette réunion, des participants ont également partagé des expériences pratiques en matière d'endettement public vues de la perspective de l’audit d’Etat, de décentralisation, et de gestion budgétaire dans la province de Quang Nam. - VNA