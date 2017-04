Vietnam et Laos intensifient leur coopération décentralisée

Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite au Laos pour adresser les vœux à l'occasion du Nouvel An traditionnel laotien - le Bunpimay, une délégation de Ho Chi Minh-Ville, conduite par ​la secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti, Mme Vo Thi Dung, a été reçue par la présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Mme Pany Yathotou.

Mme Vo Thi Dung s’est engagée à faire tout son possible pour promouvoir les relations avec les localités laotiennes, notamment celles entretenant des relations de jumelage et de coopération avec Ho Chi Minh-Ville, afin de contribuer à développer les relations d’amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays.

Mme Pany Yathotou a affirmé que les expériences de Ho Chi Minh-Ville dans la gestion et le développement des PME sont très efficacement appliquées par son pays. Elle a souhaité que le Vietnam et, plus particulièrement Ho Chi Minh-Ville, continuent de partager des expériences avec le Laos dans la gestion foncière au service de l’œuvre d’édification et de développement national.

Selon l’agenda, la délégation de Ho Chi Minh-Ville ira adresser ses vœux du Tet à Sinlavong Khoutphaythoune, membre du Bureau politique, secrétaire municipal du Comité du Parti populaire révolutionnaire du Laos et maire de Vientiane, ainsi que plusieurs anciens dirigeants du Parti, de l’Etat et du gouvernement laotien. -VNA