Vietnam et Laos coopèrent efficacement dans la sensibilisation et l'éducation

Le secrétaire général du ​PPRL et président laotien Bounnhang Vorachit et le secrétaire du ​CC du PCV et président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation Vo Van Thuong. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président laotien Bounnhang Vorachit a reçu le 23 décembre à Vientiane le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation Vo Van Thuong, dirigeant une délégation en visite de travail au Laos.

Il ​s'est félicité de la visite de Vo Van Thuong au Cambodge dans ses nouvelles fonctions, estimant ​qu'elle contribuait à approfondir les relations bilatérales. Il a tenu en haute estime les réalisations ​du Vietnam de ces dernières années et espéré que le peuple vietnamien continuera d'obtenir de nouveaux acquis durant son processus de Renouveau.

Bounnhang Vorachit a aussi estimé les résultats de la coopération entre les deux commissions centrales de ​​sensibilisation et de l'éducation, avant de ​proposer une coopération future efficace dans les échanges sur des questions théoriques et de pratique, ​ainsi que le partage d'expériences ​en matière d'édification du Parti et de formation de personnel.

Vo Van Thuong a afffirmé que le Vietnam s'efforçait toujours d'approfondir les relations de coopération avec le Laos, et s'est félicité des acquis obtenus par le pays pendant les années du Renouveau.

Il a annoncé les résultats de l'entretien entre les deux commissions centrales de la sensibilisation et de l'éducation, avant de souhaiter que les deux secrétaires généraux du PCV et du PPRL continuent de favoriser la coopération entre les deux parties.

Les deux commissions centrales de ​la sensibilisation et de l'éducation continuent de coopérer, de partager des expériences, d'enrichir les connaissances des deux peuples et des étrangers sur les relations d'amitié traditionnelles et de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, ainsi que de lutter ensemble contre les forces hostiles souhaitant détruire les ​relations bilatérales, a-t-il dit. -VNA​