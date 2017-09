Vue générale de la séance de travail. Photo : Baogiaothong

Hanoï (VNA) - Le ministre des Transports et des Communications, Truong Quang Nghia, a eu​ le 21 septembre une séance de travail avec le vice-président de l’Agence japonaise de Coopération internationale (JICA), Shinya Ejima.



Lors de la rencontre, le vice-président de la JICA a souligné les bons résultats des relations bilatérales entre le Vietnam et la Japon durant ces 20 dernières années, avant de réaffirmer les efforts de la JICA dans l’intensification de cette coordination.



​Soulignant l'importance des investissements japonais ​pour la modernisation du réseau de transport du Vietnam, le ministre vietnamien des Transports et des Communications, Truong Quang Nghia, ​s'est déclaré convaincu que grâce aux solutions et recommandations proposées au ​gouvernement vietnamien, les problèmes et difficultés relatifs au décaissement du capital pour plusieurs projets seraient traités en temps opportun.



En outre, le ministre vietnamien a souhaité que les deux parties mettent en chantier des constructions symboliques qui représenteront l’amitié et la coopération intégrale des deux pays, comme par exemple le pont Nhât Tân.-NDEL/VNA