Hanoï (VNA) - Le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyên Duc Chung, a accueilli, dans l’après-midi du 21 juin, l'ambassadrice israélienne Meirav Eilon Shahar, venue le saluer au terme de son mandat au Vietnam.Lors de la rencontre, Nguyên Duc Chung a félicité la diplomate israélienne pour son mandat réussi au Vietnam, comme ses contributions appréciables au développement des relations bilatérales dans divers domaines, notamment l’encouragement de l’investissement des entreprises israéliennes vers Hanoï depuis la visite d’État du Président israélien Reuven Ruvi Rivlin au Vietnam.Les relations bilatérales entre les deux pays ont enregistré plusieurs bons résultats comme la reconnaissance du statut d'économie de marché complète du Vietnam par Israël ; l’augmentation des bourses universitaires et de recherche au profit des étudiants vietnamiens ; les négociations sur l’accord de libre-échange ; la signature des mémorandums de coopération sur l’agriculture ​high-tech et la défense. Israël est ainsi aujourd'hui l’un des partenaires les plus importants du Vietnam au Moyen-Orient.Pour sa part, Mme Meirav Eilon Shahar a déclaré que pendant les cinq années de sa mission au Vietnam, elle avait contribué au plus haut degré au partenariat bilatéral dans l'économie, le commerce, la culture, les sciences et technologies, l’éducation, la sécurité et la défense, avant d'affirmer qu’après son retour dans son pays, elle destinerait son attention aux relations ​entre les deux pays. D’ajouter que le Vietnam et l’Israël disposent de nombreux potentiels pour leur coordination dans la gestion des ressources en eau douce et l’amélioration de la formation des ressources humaines. -NDEL/VNA