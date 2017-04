Vietnam et Hongrie renforcent la coopération bilatérale dans tous les domaines

Budapest (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Hongrie, la présidente de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyên Thi Kim Ngân s’est entretenue lundi, 10 avril à Budapest avec son homologue hongrois Kover Laszlo.

La présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyên Thi Kim Ngân et son homologue hongrois Kover Laszlo, le 10 avril à Budapest. Photo : VNA

Le président du Parlement hongrois Kover Laszlo a affirmé la signification importante de la visite officielle de la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân et sa suite en Hongrie, ce qui contribue à consolider et renforcer les relations d’amitié et de coopération traditionnelle entre les deux pays, les deux organes législatifs et les deux peuples vietnamiens et hongrois.



A cette occasion, la présidente de l’AN vietnamienne a rappelé l’amitié traditionnelle et la belle coopération multiforme entre les deux. Elle a affirmé que les Vietnamiens gardaient toujours en mémoire les grandes aides hongroises dans l’œuvre de défense et d’édification nationale.



Des milliers de cadres et d’ingénieurs vietnamiens ont bénéficié de la formation en Hongrie et plusieurs personnes occupent des positions importantes dans l’appareil d’Etat ainsi que dans la vie socioéconomique du Vietnam. Il s’agit du bien inestimable de l’amitié entre les deux pays, a-t-elle souligné.



Depuis 2010, la Hongrie considère le Vietnam comme un partenaire stratégique en Asie du Sud-Est, a affirmé le président du Parlement hongrois, avant d’inviter les deux pays à intensifier leur coopération économique et commerciale.



La visite de Nguyen Thi Kim Ngan revêt une signification historique importante car c’est la première visite officielle en Hongrie d’un dirigeant de l’AN vietnamienne depuis 2008, selon lui.



Les deux parties ont hautement apprécié les résultats de la 7e session du comité mixte Vietnam-Hongrie sur la coopération économique à Budapest du 23 au 24 mars.



Ils ont convenu de plans de coopération bilatérale, y compris des mesures visant à renforcer les échanges commerciaux et économiques grâce à l'organisation régulière de foires et d'expositions.



Le Vietnam a suggéré à la Hongrie d’augmenter les investissements dans l’exploitation des ressources en eau, l'environnement, la pharmacie, la transformation des aliments, la production de engrais micro-organiques et les énergies renouvelables…





Le Vietnam se félicite également de la volonté politique de la Hongrie de promouvoir les liens économiques bilatéraux, ​avec notamment la signature d'un accord-cadre ​de coopération de crédit d'une valeur de 440 millions d'euros.



La formation et l'éducation sont un domaine coopératif traditionnel entre les deux pays. La Hongrie fournit annuellement 100 bourses d'études aux étudiants vietnamiens pour poursuivre leurs études dans des domaines majeurs, tels que les énergies renouvelables, l'industrie auxiliaire, la protection de l'environnement, le traitement des ressources en eau, les technologies de l'information, l'économie, l'agriculture et la santé.



Les deux dirigeants ont reconnu le soutien mutuel et la coordination dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux.



Ils ont convenu de stimuler les échanges de délégations de haut niveau entre les organes législatifs et les Groupe des parlementaires d'amitié.



Le président du Parlement hongrois a affirmé continuer à soutenir et à partager l'expérience sur l’élaboration de la loi, la supervision des activités de l'appareil d'Etat et la formation du personnel pour le Vietnam.



Les deux parties ont convenu d'intensifier la mise en œuvre des accords de coopération signés par les gouvernements des deux pays ainsi que leurs projets de coopération stratégique.



Mme Nguyên Thi Kim Ngân et M. Kover Laszlo ont donné une conférence de presse pour annoncer les résultats de leur entretien.



Auparavant, la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân avait déposé une gerbe de fleurs au monument des morts pour la Patrie à Budapest. - VNA