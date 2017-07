Vietnam et Cambodge resserrent la coopération entre les deux forces de sécurité

La rencontre entre des responsables du ministère vietnamien de la Sécurité publique et celui de l'Intérieur du Cambodge. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Une délégation de la Sécurité publique du Vietnam, conduite par son vice-ministre, le général de corps d'armée Nguyen Van Thanh, accompagnant le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, en visite d'Etat au Cambodge, a travaillé le 21 juillet à Phnom Penh avec le secrétaire d'Etat de l'Intérieur du Cambodge, Ouk Kim Lek.

Nguyen Van Thanh a estimé efficace la coopération entre les deux forces de sécurité des deux pays dans l'échange d'informations, la découverte des affaires liées à la criminalité de drogue et de la traite humaine. Les deux parties ont réussi à faire échouer les complots de division des forces hostiles et persisté le principe de ne pas laisser aucune force hostile de profiter du territoire de l'un pour contre l'autre.

Il a demandé aux deux parties de mettre en oeuvre les plans de coopération signés par les deux ministères, et de renforcer la coordination entre les secteurs et ministères vietnamiens et cambodgiens pour réaliser les accords adoptés lors de cette visite du leader du PCV Nguyen Phu Trong..

Ouk Kim Lek a tenu en haute estime la coopération efficace entre les deux forces de sécurité des deux pays, affirmant la détermination de coopérer étroitement avec les forces policières des localités limitrophes pour lutter contre les forces hostiles, édifier la frontière commune de paix et de stabilité. -VNA