Ba Ria-Vung Tau, 12 juillet (VNA) - Le Commandement de la garde frontalière du Vietnam et le Département général de l'immigration du Cambodge ont eu le 11 juillet un entretien dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) pour examiner leur coordination dans l’assurance de la sécurité des frontières et définir des tâches dans l’avenir.

La partie vietnamienne était dirigée par le général de division Hoang Xuan Chien, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et commandant de la garde des frontières, et celle cambodgienne par le général Sok Phal, chef du Département général de l'immigration.Les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination dans le cadre de leur accord conclu et d'accroître l'échange d'informations relatives à la sécurité nationale, à l'ordre social, à l'immigration et aux criminels frontaliers.

Elles travailleront ensemble dans la gestion des portes des frontières et simplifieront les procédures administratives pour faciliter le commerce des frontières et les déplacements des habitants.

Les deux parties se concentreront également sur la prévention de criminels particulièrement dangereux tels que le terrorisme, le trafic explosif…



Depuis leurs entretiens en juin de l'année dernière, les deux parties se sont coordonnées pour traiter les incidents survenus dans les zones frontalières, contribuant au maintien de la stabilité, de la sécurité et de l'ordre le long de la frontière partagée. - VNA