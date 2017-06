Vietnam et Cambodge discutent des mesures de promotion de la coopération bilatérale

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) a travaillé à Binh Duong (Sud) avec son homologue cambodgien, Samdech Techo Hun Sen. Photo: VNA



Binh Duong (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a travaillé le 22 juin à Binh Duong (Sud) avec son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen, en visite au Vietnam, pour discuter des mesures pour intensifier les relations de coopération entre les deux pays, et dont les contenus ont été adoptés lors de la visite officielle au Cambodge en avril 2017 du Premier ministre vietnamien.

Concrètement, les deux Premiers ministres ont discuté de la coopération bilatérale dans l'économie, la défense, la culture et l'éducation, et sont convenus de ​promouvoir les activités d'investissement et de commerce, et le renforcement de leur coordination ​au sein des forums régionaux et internationaux. Ils ont proposé des mesures de coopération précises pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale, le trafic et pour traiter d'autres questions de sécurité pour assurer la paix et la stabilité de chaque pays comme de la région.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a tenu en haute estime la coopération entre les deux pays dans la défense, demandant à la partie cambodgienne de continuer d'accélérer la recherche, le rassemblement et le rapatriement de restes des soldats et experts volontaires vietnamiens morts au Cambodge. Il a reconnu les efforts des deux pays d'achever 84% de la délimitation et du bornage de leurs frontières.

Il a également demandé de poursuivre les négociations, de rechercher les mesures pour la résolution des questions frontalières en suspens, et de coopérer étroitement dans la gestion des frontières communes, ainsi que de ​remettre les textes juridiques aux Vietnamiens résidant au Cambodge pour faciliter leur vie dans leur pays d'accueil.

Samdech Techo Hun Sen a reconnu les demandes de son homologue vietnamien, affirmant régler les questions ​de rapatriement des restes des soldats et experts vietnamiens, ​de frontières et des résidents vietnamiens.

Il a réaffirmé la reconnaissance profonde pour le sacrifice ​des Vietnamiens pour aider le Cambodge à sortir du régime génocidaire de Pol Pot.

Il a remercié la partie vietnamienne pour la réussite de sa visite, une visite historique non seulement pour lui-même, mais aussi pour le peuple cambodgien.

Le Premier ministre cambodgien s'est félicité des acquis obtenus par le gouvernement et le peuple vietnamiens ces dernières années, tenant en haute estime les contributions efficaces des entreprises et des investisseurs vietnamiens au développement du Cambodge comme à l'amélioration de la vie des Cambodgiens.

Enfin, les deux dirigeants sont convenus d'approfondir les relations d'amitié et de coopération dans le futur.

Le même jour, Samdech Techo Hun Sen et sa suite l'accompagnant ont ​quitté le Vietnam, leur visite achevée. -VNA

