Vietnam et Biélorussie cherchent à renforcer leurs liens économiques

Le président Tran Dai Quang durant le séminaire. Photo : VNA

Minsk (VNA) - "Le Vietnam créera des conditions favorables pour que les entreprises biélorusses développent leurs investissements et leurs affaires au Vietnam", a déclaré le président Tran Dai Quang.S'adressant à un séminaire économique vietnamien-biélorusse à Minsk (Biélorussie) le 27 juin dans le cadre de sa visite dans ce pays, le ​chef de l’État vietnamien a affirmé que la Biélorussie est un partenaire prioritaire dans la politique extérieure du Vietnam pour l'Union économique eurasienne (​UEE)."Les communautés commerciales des deux pays ne sont pas seulement une partie de la coopération économique bilatérale, mais devraient également initier des idées pour créer une impulsion pour le commerce bilatéral et les liens d'investissement, et renforcer ainsi les relations entre le Vietnam et la Biélorussie", a-t-il indiqué.​En présentant des potentiels du Vietnam aux entreprises biélorusses, le président Tran Dai Quang a souligné ​que le Vietnam est ​actuellement une économie ​pesant plus de 220 milliards de dollars et fonctionnant comme une économie ouverte avec une échelle commerciale 1,6 fois supérieure au PIB national.Le Vietnam a attiré à ce jour plus de 300 milliards de dollars d'investissements étrangers auprès de 119 partenaires, en particulier dans l'électronique, le​ textile-habillement et l'agriculture. Le pays a investi dans 72 pays et territoires avec un capital total de 21 milliards ​de dollars dans les domaines de l'exploitation minière, des télécommunications, de l'agroforesterie, de l'informatique, des finances et des services bancaires.Selon le président Tran Dai Quang, l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'​UEE, qui est entré en vigueur à la fin de 2016, apporte de nouvelles perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux pays.Le Vietnam espère recevoir plus d'investissements de cette nation d'Europe de l'Est, en particulier dans les domaines forts de la Biélorussie tels que l'automobile, la mécanique et les dispositifs industriels."L’État vietnamien encourage également les entreprises locales à investir en Biélorussie ​dans les technologies de l'information, les biens de consommation courante et notamment l'agriculture", a-t-il affirmé, ajoutant que le Vietnam facilitera la mise sur son marché de produits biélorusses dans l'industrie, la mécanique, l'énergie et les minerais.A cette occasion, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, dans ses remarques préliminaires lors de l'événement, a salué le développement dynamique du Vietnam, affirmant que le gouvernement biélorusse soutiendra les entreprises vietnamiennes pour renforcer leurs investissements et leurs affaires dans son pays."La Biélorussie souhaite renforcer la coopération bilatérale en matière de production industrielle, et le pays ​compte établir des coentreprises dans le futur", a-t-il révélé.Il a déclaré que de nombreuses grandes entreprises en Biélorussie pr​ojetaient de lancer des installations dans des parcs industriels au Vietnam pour fabriquer des équipements auxiliaires et que les entreprises biélorusses étaient disposées à partager leur expérience dans le développement de systèmes de métro et le transport souterrain."La Biélorussie considère le Vietnam comme un pont pour renforcer son statut en Asie du Sud-Est, apporter ses produits et services à d'autres pays membres de l'ASEAN, et les entreprises vietnamiennes peuvent utiliser le marché biélorusse comme une porte d'​accès à l'Europe", a souligne ​Alexandre Loukachenko.​"Les entreprises vietnamiennes peuvent mettre en place des coentreprises avec des ​partenaires biélorusses dans la production de produits laitiers secs, la transformation ​de fruits de mer, le thé et le café, la production de gaz à partir du pétrole brut, le développement des TIC et du tourisme", a-t-il indiqué.Le séminaire a ​réuni près de 500 entreprises des deux pays. - VNA