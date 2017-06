Vietnam - Chine : renforcement des relations commerciales

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Douze grandes entreprises et associations de la province du Shandong (Chine) ont participé mercredi 28 juin à Hô Chi Minh-Ville à une rencontre avec des entreprises vietnamiennes pour sonder les opportunités de coopération.

Séminaire sur les échanges commerciaux Vietnam - Chine, le 28 juin à l’antenne de VCCI à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Afin de renforcer les relations commerciales entre le Vietnam et la Chine, et entre Hô Chi Minh-Ville et la province du Shandong en particulier, la filiale de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VCCI-HCM) a organisé à son siège, le 28 juin, en collaboration avec le Comité du Shandong de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), un séminaire sur les échanges commerciaux Vietnam - Chine.



Cet événement a réuni 12 entreprises et associations de la province du Shandong conduites par Zhai Luning, vice-présidente de la CCPPC du Shandong. Il s’agit d’entreprises opérant dans les domaines prioritaires de la province et ayant de grands potentiels de coopération avec le Vietnam, comme investissement, agriculture, énergie solaire, machines, pièces de rechange, matériel de construction, mécanique...



Etaient présents des représentants de l'Association de l’industrie de l’énergie solaire du Shandong et de l'Association de l’industrie légère Binzhou, désireux d’étudier l'environnement de l'investissement, chercher des partenaires dans l'investissement, les échanges techniques et le transfert de technologies.



«C’est une bonne occasion pour les entreprises des deux parties de mettre à jour les informations sur les marchés, d’échanger des expériences et de rechercher des opportunités de partenariat», a déclaré Nguyên Thê Hung, directeur adjoint de la VCCI-HCM lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence.



De belles perspectives pour le partenariat bilatéral

La province du Shandong envoie régulièrement des missions commerciales au Vietnam, à Hô Chi Minh-Ville en particulier. En 2015 et 2016, la mégapole du Sud a accueilli de nombreuses délégations d'affaires du Shandong venues sonder les opportunités d'investissement et l'environnement des affaires. En outre, la VCCI - Hô Chi Minh-Ville et le gouvernement de la ville Qingdao (province du Shandong) ont signé un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération.



En 2016, les échanges commerciaux entre la province du Shandong et le Vietnam étaient de 28,86 milliards de dollars. Et au cours des 4 premiers mois de 2017, ce chiffre a atteint 6,5 milliards de dollars, + 21,46% par rapport à la même période de l’année dernière.



Actuellement, cette province chinoise importe principalement du Vietnam textile, produits du secteur de la vannerie, caoutchouc, fruits, produits halieutiques, pétrole et gaz, équipements... Elle exporte au Vietnam fer et acier, produits électriques et électroniques, textile, véhicules, produits métalliques, charbon etc.



«Avec le soutien des gouvernements des deux pays et des autorités locales, nous serons prêts à soutenir les entreprises de nos deux pays afin de renforcer nos points forts et promouvoir la coopération dans les secteurs économiques tels que la construction, l'investissement, le commerce, le tourisme...», a souligné Zhai Luning.-CVN/VNA