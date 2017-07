Vietnam : bilan socio-économique positif au 1er semestre 2017

Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Suite à une série de mesures importantes prises par le gouvernement, l’économie vietnamienne a rebondi pour enregistrer une croissance de 6,17% au deuxième trimestre 2017. Depuis le début de l’année, le PIB a augmenté de 5,73% en glissement annuel. Mais d’importants défis restent à relever pour atteindre l’objectif de 6,7% sur l’ensemble de l'année.

Le résultat d’une gouvernance économique efficace

La croissance de 6,17% du PIB au 2ème trimestre est le résultat d’une politique économique optimisée qui a allégé les modalités du monde des affaires.

Au 1er semestre, le Vietnam a exporté pour près de 98 milliards de dollars de biens, soit une hausse de 19% en glissement annuel. La balance commerciale du pays reste néanmoins déficitaire avec 100,5 milliards de dollars d’importations, soit une augmentation de 24% en glissement annuel. Les prix à la consommation ont par ailleurs augmenté de 4,15% par rapport à la même période de l’an dernier.

Ce 1er semestre, plus de 61.000 nouvelles entreprises ont vu le jour, un chiffre record jusqu’ici avec un investissement de capitaux estimé à 1.450.000 milliards de dôngs, montrant une confiance accrue de la part des investisseurs.

Nguyên Bich Lâm, directeur de l’office national des statistiques, tient à préciser :

«Pendant les 6 premiers mois de l’année, l’agriculture a pallié ses faiblesses de l’an passé. Quant à l’industrie manufacturière, aux secteurs de la construction et des services, ils ont enregistré une forte croissance. La gouvernance efficace du gouvernement d’une part, mais aussi l’implication de la communauté des entreprises et de l’économie nationale expliquent ces résultats encourageants».

L’économie nationale a cependant montré certaines failles durant le 1er semestre. Dang Duc Anh, du centre de prévisions socio-économiques, ministère du Plan et de l’Investissement:

«Notre économie s’appuie beaucoup sur l’industrie alors que cette dernière compte essentiellement sur les investissements extérieurs. Ainsi, lorsque Samsung modifie son plan de production et d’affaires, cela affecte immédiatement l’industrie manufacturière nationale. Malgré leur nombre important, les entreprises privées ont une envergure limitée et contribuent faiblement au PIB. De plus, si nous réduisons notre dépendance vis-à-vis des ressources naturelles, notre économie gagnera en efficacité. Les récents résultats montrent que l’amélioration qualitative n’a pas encore répondu à nos attentes».

Le Vietnam maintient l’objectif de 6,7% de croissance



Selon l’office national des statistiques, pour atteindre une croissance de 6,7% sur l’année 2017 et envisager une croissance moyenne de 6,5% sur la période 2016-2020, le Vietnam devrait fixer un objectif de croissance du PIB de plus de 7,4% au deuxième semestre. Nguyên Duc Thành, directeur de l’Institut d’études économiques et politiques :

«Le Vietnam devrait maintenir sa réforme pour améliorer l’environnement d’affaires et alléger les charges pour les entreprises domestiques. Il a déjà pris des mesures dans ce sens, mais leur efficacité ne sera pas visible immédiatement car il faut du temps pour retravailler le cadre juridique et l’appliquer. Si le pays persiste dans cette voie, les bénéfices des entreprises vietnamiennes s’accroîtront. Cela doit représenter notre objectif non seulement pour 2017 mais aussi sur le long terme».

Malgré les résultats du 1er semestre en deçà des prévisions réalisées, le gouvernement vietnamien est déterminé à maintenir l’objectif d’une croissance de 6,7% sur l’année 2017 car il s’agit d’une année charnière pour les prochaines années. Pour ce faire, le Vietnam préconise de restructurer son économie tout en renouvelant le modèle de croissance. Cela passe par l’amélioration de la productivité, de la qualité, de l’efficacité et de la compétitivité de l’économie. -VOV/VNA