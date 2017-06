Un avion de Vietnam Airlines au décollage. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La Compagnie générale d'aviation du Vietnam (Vietnam Airlines) s​e classe 14ème du top 20 des compagnies aériennes offrant les meilleures services en meilleure Classe économique premium du monde (World’s Best Premium Economy Class) en 2017, publié récemment par Skytrax, spécialiste de l'aviation civile.



Il s’agit d’un des prix «World Airline Awards 2017» réalisé par Skytrax. Cette organisation a rendu publique la liste de ses nommés durant le Salon international de l'Aéronautique et de l'Espace, le Paris Air Show ou Salon du Bourget, qui a lieu du 19 au 25 juin à l’aéroport de Paris-Le Bourget.



Cette distinction a été attribuée à Vietnam Airlines sur la base d'une enquête en ligne réalisée dans le monde entier d’août 2016 à mai 2017 par Skytrax.

Les sièges de Classe économique premium de Vietnam Airlines sont actuellement disponibles pour les vols vers la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie et le Japon.



Les passagers de la Classe économique premium de Vietnam Airlines bénéficient d'un enregistrement prioritaire, d'un bagage de 40 kg et d'un hébergement plus spacieux.



C'est la deuxième année consécutive que Vietnam Airlines ​se classe parmi les 50 meilleurs transporteurs aériens du monde de SkyTrax.



Fondée en 1995, Vietnam Airlines a accompli de nombreux progrès au cours de ces 22 ans. D’une compagnie modeste à la flotte assez ancienne, Vietnam Airlines devient aujourd’hui une compagnie d’envergure importante. Actuellement, Vietnam Airlines est une des rares compagnies du monde à posséder des avions de nouvelle génération comme Airbus A350-900 et Boeing 787-9.



L’an dernier, Vietnam Airlines avait obtenu le prestigieux classement 4 étoiles de Skytrax lors de la cérémonie de remise des prix "Skytrax World Airline Awards 2016" le 12 juillet au Salon international de l'aéronautique de Farnborough (SIAF) 2016, à Londres (Royaume-Uni).

Skytrax, un organisme de consultation situé à Londres, est le visage public du Inflight Research Services qui effectue diverses études sur les compagnies aériennes. Il mène notamment une surveillance statistique des voyages internationaux en vue de dresser le classement des meilleures compagnies aériennes, compagnies aériennes low-cost, aéroports, catering, ainsi que des premières classes, classes affaires, classes économiques, mais aussi du personnel navigant commercial... -VNA