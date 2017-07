Hanoï, 10 juillet (VNA) - Au cours du premier semestre, la Compagnie générale aérienne du Vietnam (Vietnam Airlines) a effectué plus de 70.400 vols et transporté plus de 10,3 millions de passagers en toute sécurité.

Un avion de Vietnam Airlines au décollage. Photo: VNA

La compagnie a, en même temps, acheminé plus de 155.000 tonnes de marchandises, soit une hausse de 24% en glissement annuel.

Vietnam Airlines est actuellement à la 14e place du top 20 des compagnies aériennes offrant les meilleures services en classe économique premium du monde (World’s Best Premium Economy Class) en 2017, publié récemment par Skytrax, spécialiste de l'aviation civile.

Fondée en 1995, Vietnam Airlines a accompli de nombreux progrès ​en 22 ans. ​Autrefois compagnie modeste à la flotte assez ancienne, Vietnam Airlines ​est devenue une compagnie d’envergure.

Actuellement, Vietnam Airlines est une des rares compagnies du monde à posséder des aéronefs de nouvelle génération comme A350-900 et B787-9.

L​e 12 juillet 2016, au Salon international de l'aéronautique de Farnborough (SIAF) à Londres (Royaume-Uni)​, Vietnam Airlines avait obtenu le prestigieux classement 4 étoiles de Skytrax lors de la cérémonie de remise des prix "Skytrax World Airline Awards 2016". -VNA