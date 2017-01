Vietnam Airlines, deuxième transporteur aérien de passagers en Asie du Sud-Est

Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Selon le Centre d’Asie-Pacifique pour l’Aviation (CAPA), la Compagnie générale d'aviation du Vietnam (Vietnam Airlines) figure parmi les quatre premiers transporteurs aériens de passagers en Asie du Sud-Est, avec 20,6 millions de passagers en 2016, soit une croissance annuelle de 19%.

Outre Vietnam Airlines qui est en 2e place, les autres compagnies aériennes figurant dans cette liste sont Garuda Indonesia (1ère place), Air Asia et Lion Air.



Cette année, le transporteur aérien du Vietnam a dépassé Singapore Airlines ​(Singapour) et Thai Airways ​(Thaïlande) pour ​figurer sur cette liste.



​Lors du premier mois de cette année, Vietnam Airlines a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux prestigieux. -VNA