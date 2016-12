Vietjet Air souffle ses cinq bougies

Photo: Bao Dau Tu

Hanoï (VNA) - Le président du comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyen Thien Nhan, a félicité mercredi 21 décembre la compagnie aérienne par actions Vietjet Air, qui célébrait les cinq ans de son premier vol.

Il a salué le bon développement de Vietjet Air au cours de ces cinq années écoulées, voulant y voir le symbole de l'intégration et du succès d’une nouvelle entreprise vietnamienne.

Rappelons qu’​en cinq ans d'activité seulement, Vietjet Air compte déjà une flotte de 42 avions modernes (A320 et A321) qui effectuent plus de 300 vols chaque jour ​sur 60 lignes domestiques et internationales. Jusqu’à maintenant, Vietjet Air a transporté 33 millions de passagers. -VOV/VNA