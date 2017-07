Berlin (VNA) - La compagnie aérienne low-cost VietJet (Vietjet Air) et le groupe allemand GOAL (German Operating Aircraft Leasing GmbH & Co. KG - GOAL) ont signé le 7 juillet à Berlin, un accord financier d'une valeur de 464 millions de dollars, en présence du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, en visite officielle de travail en Allemagne.



Les signataires étaient la directrice générale de VietJet Air, Nguyên Thi Phuong Thao, son adjoint Dinh Viet Phuong, le directeur général de GOAL, Jochen Baltes et le directeur exécutif de KGAL (KGAL GmbH & Co. KG), Gert Waltenbauer.

La cérémonie de signature d'un accord financier entre VietJet Air et GOAL d'Allemagne, le 7 juillet à Berlin. Photo : Vietjet/CVN

Cet accord permettra à Vietjet Air de louer et d'acheter quatre nouveaux avions A321. Ces appareils font partie d'un contrat signé entre Vietjet Air et Airbus. Selon les prévisions, la compagnie vietnamienne les recevra cette année.Selon Jochen Baltes, cet accord ouvrira de nouvelles opportunités de coopération entre les deux parties, ajoutant que GOAL et KGAL étaient fiers à être partenaire de VietJet Air.À présent, VietJet Air a reçu 16 A321 d'une valeur totale de près de deux milliards de dollars. "Cet accord signé avec GOAL assurera les ressources financières pour déveloper la flotte de VietJet Air, au service de sa stratégie de développement", a dit Mme Thao.Pour rappel, VietJet Air et Mitsubishi UFJ Lease & Finance (MUL) avait signé un accord, selon lequel MUL financera VietJet Air pour qu’elle puisse louer et acheter trois nouveaux Airbus A321, d’une valeur totale de 348 millions de dollars. VietJet Air a signé, dans le cadre du Paris Airshow 2017, en France, avec le Groupe industriel et technologique français Safran, un contrat de service SFCO2, qui permettra à la compagnie vietnamienne de réduire sa consommation de carburant.Aux États-Unis, VietJet Air a aussi signé des contrats et accords d'une valeur cumulant 4,7 milliards de dollars concernant les services techniques, l'entretien d'avions et le financement. -CVN/VNA