Le vice-ministre vietnamien des AE, Lê Hoài Trung (à droite), et le vice-gouverneur permanent du Guangdong, Lin Shao Chun. Photo: TGVN.

Guangdong (VNA) - Le Vietnam souhaite promouvoir une coopération mutuellement avantageuse avec la Chine en général et la province chinoise du Guangdong en particulier, au service du développement durable et stable de chaque partie.

C’est en ces termes que s’est exprimé le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Lê Hoài Trung, lors de la 6ème Conférence d’évaluation de la coopération entre les ministères, services, localités vietnamiens et le Guangdong tenue ce mercredi à Hanoi.

Lors de cet événement, les deux parties se sont déclarées réjouies du développement fructueux de la coopération entre les ministères, services, localités ​du Vietnam et​ du Guangdong ces derniers temps, sur la base d’un bel essor du Partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam - Chine.

Concrètement, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Guangdong se sont élevés à 17 milliards de dollars en 2016, soit une croissance de 2,9% en glissement annuel. Le Guangdong est l’une des premières localités chinoises à coopérer étroitement avec le Vietnam en matière économique et commerciale.

Le vice-ministre vietnamien Lê Hoài Trung a également affirmé la politique conséquente du Parti, de l’État et du ​gouvernement vietnamien d'attacher de l’importance au renforcement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale Vietnam - Chine.

Il a suggéré aux deux parties de travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre de manière efficace le Plan de coopération entre les ministères, services, localités vietnamiens et le Guangdong pour la période 2017 - 2019. Il a aussi jugé nécessaire de maintenir régulièrement les échanges de délégations à tous les échelons afin de consolider la confiance et la compréhension mutuelle, ainsi que de valoriser le rôle des mécanismes de coopération décentralisée dans l’économie, le commerce, l’investissement, les transports, l’agriculture, la culture, l’éducation et le tourisme.

Le vice-ministre vietnamien a particulièrement appelé le Guangdong à favoriser l’accès des fruits et des produits laitiers, agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens sur son sol. Cela, selon lui, permettra d’équilibrer les échanges économiques et commerciaux entre le Vietnam et la Chine.

Lê Hoài Trung a enfin souhaité attirer les investisseurs potentiels du Guangdong dans la Zone industrielle d’An Duong (province vietnamienne de Hai Phong, au Nord).

Pour sa part, le vice-gouverneur permanent du Guangdong, Lin Shao Chun, a souligné la détermination de sa province ​de resserrer les liens étroits avec les ministères, services et localités du Vietnam et à dynamiser la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l’investissement. Cela contribuera à développer de manière stable, saine et durable le Partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam - Chine, a-t-il indiqué.

Il a proposé aux organes vietnamiens concernés d’étudier les politiques préférentielles spécifiques pour la Zone industrielle d’An Duong.

* Le même jour, a eu lieu à Hanoi une table ronde entre entreprises vietnamiennes et chinoises, qui a vu la participation d’environ 300 délégués venus de 12 provinces vietnamiennes, du Guangdong et de Hongkong (Chine). -NDEL/VNA