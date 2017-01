VEPR réaffirme la tendance positive de la croissance

L'indice de production industrielle (IPI), calculé par Nikkei-Market, a dépassé 50 points durant toute l'année 2016. Photo d'illustration: Khanh Giang/NDEL.

Hanoi (VNA) - «La hausse impressionnante de l’indice de la performance économique du Vietnam (en anglais: Vietnam Economic Performance Index - VEPI) a réaffirmé la tendance positive de la croissance»

C'est ce qui ressort du Rapport du quatrième trimestre sur la macroéconomie du Vietnam de l'Institut de Recherche sur l’économie et les politiques du Vietnam (VEPR, en anglais), qui a été présenté récemment à Hanoi.

Selon les économistes de VEPR, le produit intérieur brut (PIB) a été estimé à 6,68% pour le quatrième trimestre et à 6,21% pour l’année 2016, grâce à la croissance continue de l'industrie manufacturière et à la reprise du secteur agricole.

L'indice de production industrielle (IPI), calculé par Nikkei-Market, a dépassé 50 points durant toute l'année 2016, ont-ils souligné.

"Par rapport à l’année 2015, la création de nouvelles entreprises a connu une croissance de 16,2% au niveau des effectifs, avec plus de 110.000 entreprises créées, et leurs capitaux s’élèvent à plus de 37 milliards EUR, soit un accroissement de 27,5%", ont expliqué les économistes de VEPR.

Le VEPR est un centre de recherche de l'Université nationale ​de Hanoi qui réunit de nombreux économistes vietnamiens. Il a pour but d’améliorer les politiques économiques du pays à travers ses recherches. -NDEL/VNA