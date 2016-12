Veiller davantage aux soins des personnes âgées

Le vice-PM vietnamien, Vu Duc Dam (debout), lors de la conférence-bilan des activités du Comité national chargé des Personnes âgées du Vietnam en 2016. Photo: VGP.

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre du Vietnam, Vu Duc Dam, qui a présidé, le 27 décembre, à Hanoi, la conférence-bilan des activités du Comité national chargé des personnes âgées du Vietnam en 2016, a appelé à la poursuite de l'intensification des soins des personnes âgées et à la valorisation de leur rôle.

Selon les récentes statistiques du Comité national chargé des Personnes âgées du Vietnam, le pays compte à ce jour plus de 10 millions de personnes âgées, soit 10,94% de la population nationale. Sur ce total, 1,893 million de personnes sont âgées de plus de 80 ans.

Dans son discours, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également président du Comité national chargé des personnes âgées du Vietnam, a hautement apprécié les efforts de ce comité et des organes concernés dans le renforcement des programmes de soins de santé et des politiques privilégiées pour le troisième âge.

Vu Duc Dam a demandé au secteur de la santé d’avancer des normes concrètes pour les soins gérontologiques dans les établissements médicaux, notamment dans les régions rurales et montagneuses. Il a aussi suggéré d’étudier l’élaboration des programmes de formation continue destinés aux personnes âgées, ainsi que d’encourager ces dernières à prendre part aux activités de sensibilisation de la population sur les options et politiques menées par le Parti et l’État vietnamiens.

Il incombe aux organes compétents de diversifier les activités visant à valoriser le rôle des personnes âgées pour leur permettre de mener une vie saine, joyeuse et heureuse, a conclu le ​vice-Premier ministre vietnamien. -NDEL/VNA