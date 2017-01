Valoriser la force du bloc de grande union nationale pour édifier le pays

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Nguyen Thien Nhan. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – A l’occasion du Nouvel an lunaire, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Nguyen Thien Nhan a souhaité bonheur, santé, ​chance et belle carrière à tous les Vietnamiens ​où qu’ils soient, dans comme hors du pays.

Le président Nguyen Thien Nhan a également demandé à toute la population ​d'exploiter la force du bloc de grande union nationale pour édifier le pays, avant d’affirmer que la solidarité constituait ​une ​ressource pour aider le pays à maintenir la stabilité et à atteindre une croissance économique de 6,2% dans ​la conjoncture ​d'une situation régionale et mondiale évoluant de manière complexe.

2016 a été l’année où le pays a dû faire face au plus grand nombre de catastrophes naturelles, notamment les crues au Centre, l’hécatombe de poissons au Centre, la sécheresse au Centre et dans le Tay Nguyen (Hauts plateaux du Centre), et la salinisation dans le Delta du Mékong. ​Suivant la tradition «La feuille intacte recouvre la feuille déchirée», l’année derni​ère, le FPV a mobilisé des milliers de milliards de dongs pour les sinistrés.

A cette occasion, le présidium du Comité central du FPV a remercié la population dans comme hors du pays pour avoir aidé les sinistrés, et souhaité continuer de recevoir leur assistance précieuse afin ​de soutenir les ​populations des zones en difficultés à stabiliser leur vie. -VNA