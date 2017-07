Unis pour promouvoir les liens Vietnam-République de Corée

Séoul (VNA) – L’Association des Vietnamiens en République de Corée prévoit de multiplier les activités en direction du pays natal durant son 3e mandat de 2017 à 2019, et contribuer de booster les relations vietnamo-sud-coréennes, a-t-elle indiqué lors d’une conférence, le 8 juillet à Séoul.

L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyên Vu Tu, lors de la réunion de l’Association des Vietnamiens en République de Corée, le 8 juillet à Séoul. Photo : VNA

Elle envisage de jouer à fond son rôle pour resserrer l’attachement et l’union au sein de la communauté vietnamienne en République de Corée forte d’environ 150.000 personnes, renforcer les activités de promotion du Vietnam, surtout durant l’année de célébration des 25 ans des relations diplomatiques bilatérales.



L’association a organisé durant son 2e mandat de 2015 à 2017, un florilège des fêtes culturelles, programmes de soutien aux familles multiculturelles vietnamo-coréennes, activités de solidarité et d’aide en faveur des Vietnamiens en difficulté tant en République de Corée qu’au Vietnam.



Elle a aussi inscrit à son bilan une palette d’exposition de photos sur la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys), la création du fonds "Pour la souveraineté de la mer et des îles du Vietnam", et l’organisation des messes de requiem en mémoire des héros morts pour la Patrie.



L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyên Vu Tu, a exprimé son souhait que l’association promût ses résultats obtenus durant ces derniers temps en venant en aide aux membres de la communauté vietnamienne en République de Corée et en s’orientant vers le pays natal.



Il a affirmé l’engagement de l’ambassade à soutenir les activités de l’association, et à créer des conditions permettant à la communauté vietnamienne en République de Corée d’apporter ses contributions à l’épanouissement des liens entre les deux pays.



La conférence a élu 21 délégués au comité exécutif de l’association du mandat 2017-2019. La maire honoraire étrangère de Séoul, Nguyên Ngoc Câm, a été élue présidente de l’association, et le président de l’association du mandat 2015-2017, Trân Hai Linh, nommé président honoraire de l’association. – VNA