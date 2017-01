​Une visite importante pour les relations Vietnam-Chine en cette nouvelle période

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong ​à Pékin. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La visite officielle du 12 au 15 janvier en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong ​a une signification importante et aura une grande in​cidence ​sur les relations Vietnam-Chine en cette nouvelle période, a estimé l'ambassadeur du Vietnam Dang Minh Khoi lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information.

C'est la première fois que le leader du PCV effectue une visite en Chine en fonction du secrétaire général du PCV après le ​XIIe Congrès national du Parti. Il s'agit aussi de la troisième visite de M. Trong en Chine en qualité de secrétaire général du PCV. Cette visite coïncide avec la célébration du 67e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et ​l'arrivée du Têt du Coq.

Ces dernières années, avec les efforts des deux parties, les relations Vietnam-Chine se sont fortement développées ​en tous domaines dont la politique, l'économie, la culture et les échanges populaires. Les deux parties ont renforcé leurs échanges sur le maintien de la paix en Mer Orientale, et cette visite contribuera à approfondir les ​relations bilatérales, notamment en profitant ​aux échanges entre les dirigeants de haut rang.

Le plus important dans les relations bilatérales est de ne cesser de consolider les relations de voisinage et d'amitié traditionnelle, ainsi que de renforcer la confiance politique. C'est aussi le contenu ​des échanges entre le leader du PCV et les dirigeants chinois.

Dang Minh Khoi a souligné que la coopération économique et commerciale se développait fortement, aussi, et que cette visite contribuerait à l'accélérer. Le développement économique est une mission importante pour la Chine ​comme le Vietnam, notamment ​en cette conjoncture difficile pour l'économie mondiale.

Les échanges populaires ont été renforcés, et cette visite est l'opportunité de les renforcer. Nguyen Phu Trong participera à un banquet pour célébrer le 67e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, et rencontrera des progressistes chinois. Cette visite contribuera aussi à promouvoir le maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale.

En 2016, les relations entre les deux Partis et les deux pays se sont développées de manière satisfaisante. Après le ​XIIe Congrès national du PCV, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président ​chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations et affirmé ​sa volonté d'approfondir les relations entre les deux pays et les deux Partis. Le leader du PCV a adressé à Xi Jinping un message exprimant le souhait du Vietnam de renforcer les relations de coopération intégrale avec la Chine, lors de la visite de son envoyé spécial au pays, Hoang Binh Quan.

Les dirigeants de haut rang des deux pays, des deux Partis et des deux gouvernements ont partagé le même souhait de dynamiser les ​relations bilatérales, et réaffirmé la détermination de persister dans la direction du Parti communiste et l'objectif de développer le pays, a conclu Dang Minh Khoi. -VNA





