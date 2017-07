Une Vietnamienne obtient la médaille d’or aux épreuves du Bac russe 2017

Hanoï, 12 juillet (VNA) - Dào QuynhTrang, une élève vietnamienne vivant dans la province de Pskov, en Russie, a établi une excellente performance en obtenant la médaille d’or aux épreuves du baccalauréat russe 2017.

Une représentante de l’Ambassade du Vietnam en Russie remet un cadeau à Dào Quynh Trang (à droite). Photo: VOV.

En Russie, le baccalauréat national est très difficile pour tous les élèves. ​Ce qui n'a pas empêché Dào QuynhTrang, établie dans la province de Pskov, d'atteindre de brillants résultats. L’Ambassade du Vietnam en Russie l’a ​chaleureusement félicitée en lui offrant des cadeaux significatifs.

L'antenne de la chaîne de la télévision nationale de Russie Rossia 24 dans la province de Pskov a accordé une interview de près de 15 minutes à Dào QuynhTrang, qui vit actuellement avec ses parents et sa sœur dans cette province du nord-ouest de la Russie.

Cette interview tourne autour des résultats du Bac qu’elle vient d’obtenir avec la médaille d’or, soit donc pour le russe 100 points sur 100, l’anglais 94/100, la littérature 96/100, etc.

La chaîne de télévision Rossia 1 a également mis en vedette le 2 juillet cette interview dans la rubrique «Événement de la semaine» de la ville de Pskov.

Selon la conseillère de l’Ambassade du Vietnam en Russie, Nguyên Thi Chi Mai, les cadres de l’Ambassade sont très touchés et fiers des résultats de cette élève. Elle a fait savoir que le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation souhaitait attirer des élèves ayant des bons résultats scolaires pour que ceux-ci retournent au Vietnam pour servir le pays. L’ambassade du Vietnam lui accordera une assistance financière de haut niveau.

Le président de l’Association des Vietnamiens dans la province de Pskov ne cache pas sa fierté de​ voir les enfants des Vietnamiens évoluer de cette façon dans cette localité. Selon lui, s​'ils sont studieux, c’est la première fois qu’un Vietnamien ​obtient la médaille d’or au baccalauréat russe.

Avec l’aide de l’Ambassade du Vietnam en Russie et notamment les privilèges que le Ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation va lui accorder, nous lui souhaitons un succès encore plus grand, en espérant qu’à l'avenir, elle apportera des contributions plus grandes au pays d'origine. – NDEL/VNA