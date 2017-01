Une Vietnamienne arrêtée pour propagande contre l’Etat

Hà Nam, 21 janvier (VNA) – Une poursuite pénale a été engagée le 21 janvier contre une femme domicilée dans la ville de Phu Ly, province de Hà Nam (Nord), pour "propagande contre l’Etat de la République socialiste du Vietnam", en vertu de l’article 88 du Code pénal.

Les enquêteurs ont saisi des documents et pièces à conviction au domicile de Trân Thi Nga. Photo : vietnamnet.vn

Trân Thi Nga, née en 1977 et native du district de Ly Nhân, province de Hà Nam, a été arrêtée lorsqu’elle était en train de poster sur Internet certains clips vidéo et articles aux contenus hostiles à l’Etat vietnamien.Elle a été placée en détention provisoire, après qu’une perquisition dans son domicile a permis de saisir nombre de documents et pièces à conviction, selon les enquêteurs.La Police de la province de Hà Nam poursuit actuellement son enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire. – VNA