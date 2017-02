Une soirée musicale pour des bouddhistes en République tchèque

Soirée musicale «Appel de l'aube» en République tchèque. Photo: VNA



Prague (VNA) – Intitulée «Appel de l'aube», une soirée musicale célébrant le Nouvel An du Coq 2017 a été organisée le 5 janvier à Prague de République tchèque.

Cette soirée a réuni près de 300 bouddhistes et Vietnamiens en République tchèque, dont l’ambassadeur du Vietnam Truong Manh Son et son épouse, le président de l’Union des associations des Vietnamiens en Europe Hoang Dinh Thang, le président de l’Association des Vietnamien en République tchèque Nguyen Duy Nhien et des cadres de l’ambassade du Vietnam à Prague.

Des chansons sur le thème du Bouddhisme, du printemps et du pays natal, interprétés par des chanteurs venus de Ho Chi Minh-Ville, ont été bien appréciées par des spectateurs.

Fondée en 2007, l’Association des bouddhistes vietnamiens en République tchèque compte actuellement près de 3.000 membres répartis dans 13 antennes locales. Elle a construit cinq pagodes et huit temples dans ce pays, et organisé plusieurs activités philanthropiques et camps d'été pour les jeunes vietnamiens.

L’Association a fixé les orientations et objectifs jusqu’en 2019, en tête le renforcement de la solidarité au sein de la communauté des bouddhistes vietnamiens dans ce pays et la construction de la pagode Vinh Nghiem à Prague. -VNA