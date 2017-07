Hanoi (VNA) – L’Association d’assistance aux familles des morts pour la Patrie du Vietnam a organisé samedi soir 22 juillet à Hanoi une soirée intitulée « Attaches sentimentales profondes » en présence de la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan.

​Soirée de reconnaissance des morts pour la Patrie. Photo: VNA

Etaients également présents, entre autres, l’ancien secrétaire général du CC du PCV, Le Kha Phieu, nombre de mères héroïnes et d’héros des forces armées, des généraux de l’Armée, les représentants des familles de blessés et de morts pour la Patrie et des familles méritantes.

La soirée comprenait trois parties, dont la récapitulation du concours d’écriture sur les héros, les morts pour la Patrie, les femmes, les mères et les enfants exemplaires de ces derniers, ainsi que les modèles de reconnaissance ; la reconnaissance des mères héroïnes et des proches de morts pour la Patrie ; et enfin un programme artistique.

A cette occasion, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et la vice-ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dao Hong Lan ont remis les résultats d’analyse génétique identifiant l’identité de quatre morts pour la Patrie à leur famille.

Remise des résultats d’analyse génétique identifiant l’identité de quatre morts pour la Patrie à leur famille. Photo: VNA

Les organisateurs ont remis 15 carnets d’épargne et 200 cadeaux d’une valeur totale de 430 millions de dongs à des mères héroïnes et à des proches de morts pour la Patrie en difficulté. -VNA