Une promenade printanière d’amitié pour promouvoir les sites de Hanoi

Hanoi (VNA) – La «Promenade printanière d’amitié» est un programme spécial qui a été organisé conjointement par l'Union des associations d'amitié de Hanoi, le Département du tourisme de Hanoï et le Comité populaire du district de Thach Thât de la ville de Hanoi.

La pagode de Tay Phuong, également connue sous le nom de Sùng Phuc Tu, a été restaurée aux 16ème, 17ème, 18ème et 19ème siècles. Photo: VNP



Le 18 mars dernier, environ 300 délégués des représentants de missions diplomatiques et d'organisations internationales au Vietnam ont visité la pagode de Tây Phuong, dans le cadre du programme. Ici, ils ont été introduits dans l'histoire et l'architecture unique de l'ancienne pagode de plus de mille ans dans le quartier périphérique de Thach Thât, à 40 km de Hanoi. L'événement vise à présenter les sites historiques et les attractions touristiques du Vietnam à des amis internationaux et contribue à promouvoir la compréhension mutuelle entre le Vietnam et les pays étrangers.Le 18 mars dernier, environ 300 délégués des représentants de missions diplomatiques et d'organisations internationales au Vietnam ont visité la pagode de Tây Phuong, dans le cadre du programme. Ici, ils ont été introduits dans l'histoire et l'architecture unique de l'ancienne pagode de plus de mille ans dans le quartier périphérique de Thach Thât, à 40 km de Hanoi.

Offre de l'encens à la pagode de Tây Phuong.Photo: VNP

Selon la légende, la pagode a été construite au 3e siècle et reconstruite par le roi Lê Trang Tông au 16e siècle. La pagode comprend trois bâtiments distincts, avec une architecture en brique, de longues arches de toit. Chaque toit a huit sommets, montrant les quatre créatures surnaturelles: dragon, licorne, tortue et phœnix, parmi d'autres motifs subtils. La pagode est réputée pour son architecture et ses décors élaborés typiques du 18e siècle. Plus particulièrement, une collection de plus de 70 statues en bois de Bouddha de différentes tailles, chacune présentant une posture distincte et une expression faciale, reconnues comme l’un des trésors nationaux.

Impressionné par l'architecture et la valeur historique de la pagode, Saddi Salama, ambassadeur palestinien au Vietnam, a déclaré: «Le voyage à cette ancienne pagode nous donne l'occasion d'en apprendre davantage sur les sites culturels et patrimoniaux du Vietnam qui tirent beaucoup d'attention des amis internationaux. Le voyage nous a laissé de belles impressions sur le Vietnam, le pays avec des chapitres historiques glorieux au 20e siècle».​​

Les délégués étrangers sont impressionnés par la beauté ancienne de la pagode.Photo: VNP

En participant à la tournée, les délégués étrangers ont profité d'un programme artistique de danses traditionnelles et de chansons et de délices de Hanoi comme des raviolis à la vapeur Thanh Tri, soupe de vermicelles au crabe et des vermicelles au tofu frit.



La «Promenade printanière d’amitié» a non seulement fourni aux diplomates étrangers une chance d'en apprendre davantage sur la culture du Vietnam, mais a également intensifié la solidarité et la coopération entre le Vietnam et d'autres pays. – VNP/VNA