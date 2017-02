Une nouvelle vague d'investissements japonais attendue au Vietnam

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et le chef du Bureau de représentation de la JETRO au Vietnam, Atsusuke Kawada. Photo: NDEL.

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a reçu mardi à Hanoi, le chef du Bureau de représentation de l'Organisation japonaise du Commerce extérieur (JETRO) au Vietnam, Atsusuke Kawada, pour discuter des préparatifs du programme de promotion de l’investissement japonais au Vietnam prévu ce premier semestre.

Nguyên Xuân Phuc a plaidé pour une coordination étroite et efficace entre la JETRO et les organes compétents du Vietnam en vue d’assurer le succès de ce programme.

Toujours selon lui, ce programme permettra au Vietnam de présenter à la communauté d’entreprises japonaises ses acquis remarquables en termes de développement socioéconomique, son environnement d'investissement attrayant, ainsi que de belles opportunités d’investissement sur son territoire. Le Vietnam souhaite coopérer avec les PME japonaises spécialisées dans les hautes technologies.

Le chef du gouvernement vietnamien a aussi espéré que le Japon deviendrait le plus grand investisseur étranger au Vietnam et accompagnerait toujours ce dernier dans le développement socioéconomique.

En particulier, Nguyên Xuân Phuc a indiqué que le succès de la visite du Premier ministre japonais Shinzo Abe en janvier dernier au Vietnam avait contribué significativement au resserrement des relations bilatérales. Il s’est également déclaré convaincu que la prochaine visite officielle au Vietnam de l'empereur et de l'impératrice japonais ​donnera un nouvel élan à la promotion des liens étroits Vietnam-Japon.

Le chef du Bureau de représentation de la JETRO au Vietnam, Atsusuke Kawada, a affirmé que le Japon accordait toujours de l’importance au renforcement des relations économiques et commerciales avec le Vietnam.

Rien qu’en 2016, avec 549 projets d’investissement, le Japon s’est classé au 2e rang parmi les pays et territoires investisseurs au Vietnam. Ces dernières années, les PME japonaises s'intéressent de plus en plus au marché vietnamien, a précisé Atsusuke Kawada.​

Atsusuke Kawada a également promis de se coordonner étroitement avec les organes compétents vietnamiens pour organiser avec succès le programme de promotion de l’investissement précité.

À rappeler que lors de sa rencontre avec le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc en marge de la 47e Conférence annuelle du Forum économique mondial (WEF) tenue janvier dernier à Davos (en Suisse), le président de la JETRO, Hiroyuki Ishige, avait affirmé la volonté de son organisation de soutenir le Vietnam dans l’attrait de l'investissement japonais. Cela contribuera à la consolidation et à l’approfondissement du partenariat stratégique bilatéral. –NDEL/VNA