Entrevue entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong et le Premier ministre cambodgien Samdech Hun Sen. Photo: VNA



Phnom Penh, 20 juillet (VNA) - La visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, ouvrira une nouvelle étape pour les relations entre le Vietnam et le Cambodge, a déclaré le Premier ministre cambodgien Samdech Hun Sen, lors de son entrevue avec le leader du Parti vietnamien, à Phnom Penh le 20 juillet.



Hun Sen, qui est président du Parti du peuple cambodgien, a affirmé que la visite du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, dans l'Année d'amitié Vietnam-Cambodge, a une signification historique et constitue une manifestation vivante du bon voisinage, de l’amitié traditionnelle entre les deux Partis, les deux gouvernements et les deux peuples.



Les dirigeants ont partagé les points de vue que les réalisations réalisées au cours des 50 dernières années dans les liens bilatéraux servent de base importante et constituent un tremplin pour les deux pays de porter leurs liens à une nouvelle hauteur avec une confiance durable, une aide efficace et concrète, une coopération plus large et une coordination plus étroite au niveau multilatéral.



Ils ont affirmé que les changements sur l'arène mondiale ne peuvent pas affecter la solidarité et l'amitié entre les deux pays, exprimant leur conviction que la visite actuelle au Cambodge du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et la récente visite au Vietnam du Premier ministre Hun Sen aideront à stimuler le bon voisinage et la coopération étroite entre les deux pays.



Les dirigeants se sont félicités que les liens entre les deux Partis et les deux pays aient été cimentés et élargis à tous les niveaux, ce qui contribue au maintien de la stabilité politique et stimule le développement socioéconomique dans les deux pays respectifs.



Ils ont convenu que les réunions régulières et les contacts entre les dirigeants de haut rang des deux pays devraient être maintenus, la coopération entre les ministères, les secteurs, les organisations populaires et les localités, notamment les localités frontalières, élargie, l'éducation sur les liens bilatéraux pour les deux peuples, en particulier les jeunes, intensifiée, en bien organisant les activités marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques.



Ils ont réitéré le principe de ne pas permettre à aucune force politique et militaire d'utiliser le territoire d'un pays pour menacer la sécurité de l'autre, soulignant la nécessité de renforcer la collaboration dans les activités humanitaires, la gestion de la frontière commune, le contrôle des activités en mer, et la lutte contre la criminalité transnationale.



Ils ont parvenus à un consensus sur l’intensification de la coopération dans la recherche et le rapatriement des restes de soldats volontaires vietnamiens tombés au Cambodge ainsi que la réhabilitation des monuments d'amitié Vietnam-Cambodge et Cambodge-Vietnam dans les deux pays.



Ils ont convenu d'intensifier la coopération économique entre les deux pays, en mettant l'accent sur l'infrastructure, l'énergie, le tourisme, l'agriculture, la foresterie et la pêche pour atteindre le commerce bilatérale de 5 milliards d’USD avant 2025.



En ce qui concerne la question de la frontière, ils ont réaffirmé le respect et la mise en œuvre intégrale des accords signés, en acceptant de terminer rapidement la plantation de bornes frontalières auxiliaires et de panneaux de signalisation, et de continuer de rechercher les solutions justes et appropriées pour régler les questions restantes afin de rendre la frontière commune de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable. Les pays collaboreront étroitement dans la lutte contre les points de vue et les actions qui compromettent la question de la frontière pour saper les relations entre les deux pays.



Les dirigeants ont convenu d'améliorer l'échange d'informations et de la coordination, et de travailler avec les pays dans la région afin de rechercher des mesures efficaces pour maintenir l'environnement de paix, de sécurité et de développement dans la région et construire la Communauté de l'ASEAN forte et unie.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a soulevé la nécessité de mettre en œuvre les initiatives de coopération dans la sub-région du Mékong élargie sur la base de la protection de l'environnement sans affectant négativement les moyens de subsistance des personnes vivant le long du Mékong.



Il a également mentionné le développement d'un triangle de développement entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge et la coopération dans la sub-région du Mékong élargie, entre autres.



En ce qui concerne la question de la mer Orientale, les dirigeants ont convenu de continuer de travailler en étroite collaboration avec les pays concernés pour régler les différends par des mesures pacifiques sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC), et l'achèvement précoce d'un code de conduite en mer Orientale, pour maintenir la paix, la liberté, la stabilité, la sécurité et la sûreté de la navigation et de survol dans la région.



Lors de l’entrevue, le leader du Parti vietnamien a demandé au Premier ministre Hun Sen d'aider la communauté vietnamienne au Cambodge à mener une vie stable avec un statut juridique garanti pour bénéficier d'un traitement équitable et contribuer à la croissance du pays d’accueil.

À l'occasion, les dirigeants ont assisté à la signature d'une déclaration commune sur l'amélioration de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Cambodge, et d'autres documents de coopération.

Le même jour, le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong et le Premier ministre Hun Sen, ont déposé des fleurs à la statue de Norodom Sihanouk et ont rendu visite à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk. Ils ont également fleurir le Monument de l'Indépendance, le Monument commémoratif de Norodom Sihanouk et le Monument d’amitié Vietnam-Cambodge. Plus tard, le roi Norodom Sihamoni a organisé un banquet d'Etat en l'honneur du leader vietnamien et de son entourage. - VNA